Патриарх Даниил на специална среща в Гърция

Българският патриарх Даниил ще вземе участие във Втората международна конференция по повод 100-годишнината от основаването на списание „Теология“, която ще се състои днес и утре в Солун, Гърция, съобщиха от Българската патриаршия.

Темата на форума е „Втората международна научна конференция за 100 години на списание „Теология“. Приносът му за богословската просвета и присъствието на Православната църква и богословие в цифровата епоха“. Делегацията ще бъде оглавена от Негово Светейшество Българския патриарх Даниил, който да бъде придружен от Неврокопския митрополит Серафим и Врачанския митрополит Григорий.

Програмата на форума предвижда той да започне от 13:00 часа днес с официално откриване на фотографска изложба „Вселената те провъзгласява за свой застъпник: Свети Димитър Мироточиви на Балканите. Емблематични места за поклонение, преносими икони и стенописи“. Изложбата е експонирана в солунската концертна зала, с вход свободен е и ще продължи до 20 октомври.

Официалното откриване на форума е от 18:30 часа в храма „Свети Димитър“. На него встъпително слово предстои да произнесе Вселенският патриарх Вартоломей, а обръщение ще отправят президентът на страната Константинос Тасулас и Йероним, архиепископ на Атина и цяла Гърция.

Гръцката телевизия „Скай“ съобщи, че Вселенският патриарх Вартоломей ще е в Солун до 2 октомври, а по време на престоя си ще присъства на планирани събития и ще направи серия от посещения на религиозни, културни и социални институции.

На 30 септември програмата на форума предвижда конферентна сесия на тема „Църква, наука, политика и технологии“, която ще започне с участие на Българския патриарх Даниил.

