Всичко за Амнистия

Следете всички новини, анализи и коментари за Амнистия. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Бизнес Политика Свят
ЕС амнистира Едуард Сноудън

ЕС амнистира Едуард Сноудън

Европейският парламент гласува да амнистира Едуард Сноудън, бивш правителствен служител на Агенцията за национална сигурност (АНС) на САЩ, който разкр...

30 октомври | 16:49
0 коментара
7072
Амнистия за здравни вноски

Амнистия за здравни вноски

Амнистия за натрупаните борчове от здравни вноски на най-бедните българи. Тази идея обмислят управляващите от ГЕРБ, призна в интервю за "Стандарт" шеф...

22 декември | 6:50
0 коментара
74582
Асад обяви всеобща амнистия

Асад обяви всеобща амнистия

Президентът на Сирия Башар Асад обяви всеобща амнистия, съобщи АФП. Тя ще засегне всички затворници, осъдени за "всякакви видове престъпления", уточн...

09 юни | 17:35
0 коментара
11699
Путин освободи Ходорковски

Путин освободи Ходорковски

Москва. Руският президент Владимир Путин подписа указа, с който помилва петролния магнат Михаил Ходорковски. Решението влиза в сила незабавно, предаде...

20 декември | 10:30
0 коментара
13639
Путин ще помилва Ходорковски

Путин ще помилва Ходорковски

Москва. Амнистията, обявена по повод годишнината от подписването на руската конституция, ще се отнася и за Михаил Ходорковски, обявиха от Кремъл, прад...

19 декември | 14:34
0 коментара
8543