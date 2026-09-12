Амнистия за данъците. Засяга хиляди граждани и фирми
Очаква се 5 млрд. лв. приходи в хазната
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Очаква се 5 млрд. лв. приходи в хазната
Чужди държави не бива да плащат на проповедниците
Македонският президент Георге Иванов отмени в петък амнистията на 22-ма политици, уличени в корупция и злоупотреби, която предизвика бурно недоволство...
В поредна нощ на протести хиляди македонци излязоха по улиците срещу решението на президента Георге Иванов да амнистира десетки политици, свързани със...
Трета поредна нощ привърженици на опозицията протестираха в Скопие срещу решението на македонския президент Георге Иванов да амнистира политици, които...
До 40 млрд. лева могат да се върнат в държавата Българите, които са скрили пари в офшорни компании, да ги върнат у нас в срок и срещу "наказание" от...
Европейският парламент гласува да амнистира Едуард Сноудън, бивш правителствен служител на Агенцията за национална сигурност (АНС) на САЩ, който разкр...
Амнистия за натрупаните борчове от здравни вноски на най-бедните българи. Тази идея обмислят управляващите от ГЕРБ, призна в интервю за "Стандарт" шеф...
Президентът на Сирия Башар Асад обяви всеобща амнистия, съобщи АФП. Тя ще засегне всички затворници, осъдени за "всякакви видове престъпления", уточн...
Киев. Няма да има съдебно преследване на проруските активисти, ако те освободят окупираните сгради в източната част на Украйна и предадат оръжието си...
Протестиращите продължават да искат оставката на Янукович
Киев. Украинският президент Виктор Янукович обнародва спорния закон за амнистията. Това предаде Франс прес. Амнистията важи за участници в масовите пр...
Киев. Депутатите в украинския парламент гласуваха закон за амнистия на задържаните протестиращи на Евромайдан. Това стана без обсъждане в парламента....
Москва. Набързо приет законопроект от Държавната Дума и непринудена забележка от президента Владимир Путин в края на пресконференция започна маратон...
Санкт Петербург. Руските власти са свалили обвиненията срещу първия от 30-те души, обвинени в участие в протест на Грийнпийс в Арктика. Би Би Си пред...
Москва. Амнистията в Русия, при която бяха освободени редица знакови затворници като членовете на „Пуси Райът" и олигарха Михаил Ходорковски, е реклам...
Москва. Едно от момичетата от руската пънк група „Пуси райът", Мария Альохина, е освободена от затвора, след като бе помилвана, съобщи нейният адвокат...
Германската тайна дипломация с основна роля за освобождаването му
Москва. Руският президент Владимир Путин подписа указа, с който помилва петролния магнат Михаил Ходорковски. Решението влиза в сила незабавно, предаде...
Москва. Амнистията, обявена по повод годишнината от подписването на руската конституция, ще се отнася и за Михаил Ходорковски, обявиха от Кремъл, прад...