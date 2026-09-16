Дейвид Копърфийлд на 70: Световна красавица, която избра случайно, стана негова годеница

„Истината е много важна за мен“, казва пред Sunday Magazine илюзионистът Дейвид Копърфийлд, който днес, 16 септември, навършва 70 години.

За човек, чиято професия е да кара публиката да се съмнява в очите си, това може да звучи парадоксално. Но Копърфийлд настоява, че магията никога не е била свързана с измама, разказва БТА в обширен материал.

„Никога не е ставало въпрос за заблуждаване или измама на хората... Ставаше въпрос за създаване на чудо и възможности“, казва той.

Според илюзиониста именно стремежът към невъзможното е вдъхновявал редица реални технологични постижения. Той посочва пътуването до Луната, скенерите за тяло и говорещите радиочасовници от света на Дик Трейси, които днес напомнят за умните часовници.

„Магията е повлияла на роботиката, технологиите, науката, изкуството. Всички тези области са били развити благодарение на изкуството на магията“, смята Копърфийлд.

Първият му фокус е на 10

Дейвид Копърфийлд е роден на 16 септември 1956 г. в Метучен, Ню Джърси. Той започва да се занимава с магия още като дете, а професионално се насочва към нея в края на тийнейджърските си години.

Първоначално обаче сцената му е друга. На 10 години започва като вентролог. По-късно преминава към магията и известно време се представя като Давино, преди да избере името Дейвид Копърфийлд, вдъхновено от героя на Чарлз Дикенс.

Самият илюзионист с усмивка признава, че никога не е успял да прочете докрай романа Дейвид Копърфийлд, защото го намирал за „твърде мрачен“.

Копърфийлд е сред най-известните сценични илюзионисти от края на XX и началото на XXI век. Сред отличията му са званието „Жива легенда“, присъдено от Библиотеката на Конгреса на САЩ, титлата „Магьосник на века“ на Американското общество на магьосниците и десетки награди „Еми“.

Изчезването на Статуята на свободата

За Копърфийлд магията преди всичко е начин за разказване на истории. Той признава, че винаги е искал да бъде разказвач, но вместо с думи или музика избира да го прави чрез илюзиите.

В работата си той се среща с някои от големите имена на киното, сред които Франк Капра и Франсис Форд Копола.

Капра му помага за сценария на прочутата телевизионна илюзия от 1983 г., при която пред зрителите изчезва Статуята на свободата.

Копърфийлд разказва, че му се наложило с часове да убеждава легендарния режисьор да участва. Капра първоначално бил категорично против идеята „свободата“ да бъде показана като изчезваща.

„Изкарах четири часа с него, опитвайки се да го убедя, че става въпрос за крехкостта на свободата, че трябва да изчезне Статуята на свободата, за да покажем символично как можем да я приемаме за даденост“, спомня си илюзионистът.

В крайна сметка Капра се съгласява. Резултатът по-късно е определен от Книгата на рекордите на Гинес като „най-голямата илюзия, поставяна някога на сцена“.

Любовта с Клаудия Шифър

През октомври 1993 г. животът на Копърфийлд се променя и в личен план. На галавечер в Берлин той избира на случаен принцип от публиката германския модел Клаудия Шифър.

Само няколко месеца по-късно, през януари 1994 г., двамата се сгодяват. Копърфийлд подарява на Шифър диамантен пръстен.

Манекенката често се появява в неговите спектакли като специален гост и асистентка. Тя участва в някои от най-известните му илюзии – сред тях разрязване наполовина, левитация и трик с гилотина.

След близо шест години годеж двамата се разделят през септември 1999 г. Като причина посочват натоварените си графици и разстоянието между тях.

През 1997 г. френското списание Paris Match публикува твърдения, че първата среща на Копърфийлд и Шифър е била режисиран рекламен трик. И двамата отричат.

По-късно дългогодишна партньорка и годеница на илюзиониста става френският модел и дизайнер на обувки Клои Гослен. Дъщеря им Скай е родена през 2010 г.

Магията като изкуство

Копърфийлд смята, че магията все още не е оценявана по същия начин като музиката или традиционните театрални форми.

„Хората не разбират магията толкова добре, колкото музиката или другите театрални форми. Трябва да им напомняш за артистичността ѝ и за упорития труд, който стои зад нея“, казва той.

Зад големите илюзии, които изглеждат като мигновено чудо, всъщност стоят години работа, подготовка и прецизност.

Копърфийлд сам се сблъсква и с рисковете на сцената. През 2018 г. британски турист го съди заради инцидент по време на негово шоу в Лас Вегас през 2013 г. Мъжът бил избран от публиката за участие във фокус, но се подхлъзнал и паднал.

Съдебните заседатели установяват, че Копърфийлд е проявил небрежност, но не го задължават да плати обезщетение за нараняванията.

„Да покажа, че възможностите съществуват“

И на 70 години Копърфийлд продължава да гледа напред.

За него най-важната роля на магията не е да накара хората да повярват в невъзможното, а да ги накара да си представят, че възможното е много повече, отколкото изглежда.

„Да създавам нещо ново, да покажа, че възможностите съществуват, да направя света по-добър. И знам, че има хора, които ще бъдат вдъхновени от магическите представления“, казва Дейвид Копърфийлд.