Обвиниха най-известния фокусник в света в сексуални престъпления
Адвокатите на Дейвид Копърфийлд казват, че обвиненията са „не само напълно неверни, но и напълно неправдоподобни“
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Адвокатите на Дейвид Копърфийлд казват, че обвиненията са „не само напълно неверни, но и напълно неправдоподобни“
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