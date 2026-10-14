Тръмп с голяма новина за Гренландия. Свързана е с нефт и газ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че се подготвя началото на „мащабни“ проучвания за нефт, природен газ и минерали в Гренландия. Той не даде подробности кога и къде ще започнат проучванията, но заяви, че според експерти островът може да разполага с изключително големи количества леснодостъпни природни ресурси, пише Reuters.

„Има експерти, които казват, че количеството леснодостъпен петрол е много по-голямо от това на почти всяка друга суша по света“, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

Споразумение с Гренландия

Изявлението идва месец след като Съединените щати, Дания и Гренландия подписаха споразумение, целящо да сложи край на напрежението, предизвикано от многократните заплахи на Тръмп САЩ да поемат контрол над стратегически разположения и богат на природни ресурси остров.

Какво договори Тръмп с Дания

Споразумението разширява ролята на американските военни в Гренландия и проправя пътя за изграждането на две нови военни бази и разполагането на американската система за противоракетна отбрана „Златен купол“.

В същото време договореностите потвърждават суверенитета на Дания и правото на жителите на Гренландия на самоопределение.

Тръмп подчерта и стратегическото значение на острова за отбраната на Съединените щати. „Всяка бъдеща атака срещу Съединените щати ще трябва да премине през Гренландия, където нашата отбрана редовно ще сваля дронове, ракети или всякакъв друг вид оръжие, което все още дори не е измислено“, заяви американският президент.