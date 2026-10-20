Гърция обяви извънредни мерки. Какво се случва

Гръцките власти въведоха извънредни мерки за сигурност и охрана във връзка със започващата вълна от студентски протести в страната. Полицейското присъствие е значително засилено, с уплътнени патрули във всички ключови университетски градове.

За осигуряване на обществения ред и наблюдение на действията на протестиращите се използва и въздушно наблюдение с дронове.

От днес гръцките студенти започват да поставят палатки пред парламента в Атина. Палаткови лагери се организират от студенти и в други градове на страната.

Протестите на гръцките студенти са срещу високите разходи по време на следването. Те настояват за държавни помощи, за да могат да се дипломират.

За утре е насрочена общонационална стачка на учителите срещу липсата на достатъчно преподаватели, ниското заплащане и сливането на учебни паралелки. Учителите получават подкрепа от родители и ученици, които ще протестират заедно с тях.

Организаторите на протестите приканват всички да не се поддават на провокации, да не нарушават обществения ред и да не застрашават живота на хората.

Студентите заявиха, че се страхуват от провокации, и студентски патрули охраняват палатковите лагери.

Опозиционните партии заявиха, че ще подкрепят протестите срещу икономическата политика на правителството, и също призоваха за спазване на обществения ред, предава БНР.

Студентските съюзи в Гърция направиха обръщение, в което заявиха, че подкрепят исканията на протестиращите в другите европейски страни, но осъждат проявите на хаос и грабежи.