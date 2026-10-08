Обявиха съседка на България за най-добрата страна в света

Въпросът коя е най-добрата страна в света може и да е субективен, но класацията Reader's Choice Awards на списание Condé Nast Traveler дава ясен отговор. С близо 799 хиляди независими гласа от пътешественици, южната ни съседка Гърция оглави категорията „Топ страни в света“ с резултат от 98.14 точки. Основно предимство за страната са развитият туризъм, разнообразието от острови и Атина, описана като една от най-интересните и модерни европейски столици.

Гърция доминира и при островите - остров Хидра зае първо място в Европа с 98.12 точки, а общо шест гръцки острова влязоха в топ 20.

Втора в световното класиране се нарежда Япония (97.01 точки), определяна като „нация на бъдещето“ с бързо възстановяващ се туризъм. В челната десетка влизат още Италия, Турция, Португалия, Коста Рика, Хърватия, Индонезия, Кения и Тайланд.