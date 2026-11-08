Мис България 2026 вечеря с принц от Камбоджа

Принц Наритипонг Нородом от кралското семейство на Камбоджа и новата „Мис България“ Камелия Иванова откриха общи вкусове в екзотичната кулинария. Те гостуваха на столичния „Кишмиш“, споделяйки блюдата с бизнесмена Гадаел Санчес, продуцента на Destinations TV Атанас Лазаров и приятели от Хонконг и Нова Зеландия.

Компанията заложи на кухнята, вдъхновена от традициите на Турция, Гърция и Ливан. Кулинарното пътешествие по бреговете на Източното Средиземноморие беше изключително преживяване, споделя Камелия Иванова, която се появи със светъл сатенен тоалет, корона и лентата „Мис България“. Сред хитовите деликатеси бяха мезета, лахмаджун, пиде и специалитети на жар.