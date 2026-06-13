Кантарджиев препоръча проветряване през 20 минути
Учителите да пазят децата от заразяване, съветва професорът
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Учителите да пазят децата от заразяване, съветва професорът
Освен предпазните маски и дистанцията, най-важно е проветряването на помещенията - на всеки 20 минути трябва да се осигури 1 минута с поток на въздуха...
Проветрявайте редовно помещенията
Химикалите, освободени по време на чистене и готвене, остават по стените, мебелите и други повърхности