Парите идват при 3 зодии, но има едно условие

5 октомври може да се окаже истински финансов обрат за три зодиакални знака. След период на притеснения, натрупани сметки и постоянно пресмятане на разходите идва възможност най-после да си поемат въздух.

Според астрологичната прогноза Дева, Везни и Риби са знаците, за които денят носи най-силен финансов късмет. Парите могат да дойдат под различна форма – забавено плащане, върнат стар дълг, бонус, успешна сделка или възможност, която се появява точно навреме.

За някои сумата няма просто да бъде приятна изненада.

Тя може да се окаже достатъчна, за да бъдат погасени задължения, които от месеци тежат върху семейния бюджет.

Дева: Връщат се пари, които почти сте отписали

За Девите 5 октомври може да донесе нещо дълго чакано – пари, които им се полагат, но по една или друга причина са се забавили .

Възможно е стар длъжник най-после да върне сумата, да пристигне просрочено плащане или да получите възнаграждение за работа, която вече сте свършили.

Най-хубавото е, че парите идват точно когато са необходими.

Вместо да ги похарчите веднага за нещо ново, първо погледнете старите задължения. Затворете минуси, вноски и сметки, които ви преследват от месеци.

Именно това може да донесе на Девите най-голямата награда – не поредната покупка, а спокойствието, че вече не дължат пари и не трябва непрекъснато да пресмятат как ще стигнат до следващата заплата.

Везни: Сума, която може да изчисти натрупаните сметки

Везните от известно време внимават с разходите, но въпреки това при някои представители на знака финансовите задължения са се натрупали.

На 5 октомври ситуацията може да се промени.

Възможен е бонус, успешно приключена продажба, допълнителен доход или друго очаквано плащане , което най-после да даде възможност да бъдат покрити старите сметки.

Това е моментът да не се изкушавате веднага да харчите.

Ако парите действително пристигнат, използвайте ги първо за онова, което отдавна ви тежи. Погасете просрочените задължения и едва след това мислете за покупки.

За Везните истинският късмет на 5 октомври може да бъде именно новото начало без стар финансов товар на гърба.

Риби: Неочаквани пари идват точно навреме

Най-голямата изненада може да бъде за Рибите.

След месеци на финансово лавиране и постоянно пренареждане на приоритетите може да се появи сума, която не сте очаквали точно сега.

Това може да бъде старо плащане, за което почти сте забравили, възнаграждение за положени усилия или внезапна възможност да спечелите повече.

И този път не става дума непременно за дребна сума.

Според прогнозата парите могат да бъдат достатъчни, за да бъдат покрити няколко натрупани задължения наведнъж.

За Рибите това означава не само повече средства в сметката, а край на постоянното напрежение кое трябва да бъде платено първо и кое може да почака още няколко дни.

Парите идват, но има едно условие

Дева, Везни и Риби не трябва просто да чакат късметът да почука на вратата им.

Проверете сметките си, потърсете забавени плащания, напомнете на хората, които ви дължат пари, и не пропускайте възможност за допълнителен доход.

5 октомври може да отвори финансов прозорец, но най-много ще спечелят онези, които са готови да действат.

А ако голямата сума действително пристигне, правилото е едно – първо старите дългове, после удоволствията.

За Дева, Везни и Риби този ден може да постави края на труден финансов период и началото на много по-спокоен етап, пише zajenata.bg.