Дойде Ретроградният Меркурий! Една зодия най-силно ще пострада  

Започна ретроградното движение на Меркурий, за трети пореден път тази година и ще продължи до 13 ноември. През този период ритъма на живота се забавя, за да ни накара да погледнем към изминатия път. Излязат на повърхността неща, които дълго време сте се опитвали да игнорирате: стари конфликти, намеци, финансови задължения.

Какво не трябва да се прави

Сключване на големи сделки и подписването на важни документи

Покупката на ново оборудване

Пътуване на дълги пътувания без резервен план.

Водене на сериозни преговори

Какво трябва да се прави

Върнете се към стари проекти, усъвършенствайте ги и коригирайте недостатъците.

Прегледайте бюджетите и финансовите отчети

Възстановете изгубени контакти и взаимоотношения.

Слушайте интуицията си

Ретроградният Меркурий удря всички зодии

Овен. Ще има забавяния и объркване в кореспонденцията. Проверявайте документите два пъти, планирайте – три пъти. Старите идеи, които някога сте оставили настрана, може да ви потрябват неочаквано. По-добре да се върнете към вече започнатото, отколкото да търсите новото.

Телец. Финансовата сфера вероятно ще изисква внимание. Ще има забавяния в плащанията и грешки в изчисленията – проверявайте числата няколко пъти. Звездите ви съветват да отлагате големите покупки и да не бързате със заемите.

Близнаци. Меркурий е вашият владетел, така че вероятно ще сте първите, които ще се почувстват ретроградността. Ще има недоразумения в комуникацията и с близките си. Говорете просто и честно – не очаквайте, че намекът ще бъде разбран от първия път.

Рак. Тези седмици са благоприятни за вътрешна тишина. Старите емоции могат да изплуват, но това не е непременно лошо: може би именно в ретроградно време ще можете да се справите с това, което ви дърпа надолу дълго време.

Лъв. Очаквайте недоразумения с приятели или неуспехи в общи проекти. Някой от предишния кръг може да се върне — и вероятно не случайно. Погледнете по-внимателно: може би имате нужда от този човек за нещо важно.

Дева. Повече работа ще имате по време на ретроградния период. Ще се остава до късно, бъдете внимателни с документите и кореспонденцията: всяко малко нещо може да е важно. Това, което преди е убягвало от внимание, най-накрая ще привлече вниманието ви.

Везни. Образованието и пътуванията вероятно ще излязат на преден план. Ще има отлагане на полети и объркване с билети – имайте резервен план под ръка. Старите знания, които някога сте придобили, може да ви бъдат полезни неочаквано.

Скорпион. Вашият знак ще усеща ретроградността най-силно – Меркурий преминава директно през него. През тези седмици са възможни забавяния в плащанията или връщане на стари дългове. Време е да подредите финансите си и да разберете на кого какво дължите.

Стрелец. Меркурий преминава през вашия знак, така че събитията вероятно ще се въртят около комуникация и взаимоотношения. Бъдете по-внимателни към думите и обещанията – казаното може да бъде разбрано погрешно.

Козирог. Ще има пропуски в графика и технически проблеми на работа. Няма нужда да бързате: по време на ретроградния период Меркурий сякаш забавя темпото, така че проверявате всичко. Понякога това е полезно.

Водолей. Възможни са промени в любовта и творчеството. Старо хоби или стара романтика може да ви напомни за себе си – не бързайте да сложите край на това, може би просто не е краят.

Риби. Домакинските задължения и семейството вероятно изискват внимание. Астролозите позволяват недоразумения с близките или проблеми при преместване. Безредието в дома и мислите най-накрая ще се прояви – и може да бъде оправено.