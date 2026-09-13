Швейцария разбива планината. Строи най-големия трезор на света
Люнгерн крие подземен свят за милиарди
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Люнгерн крие подземен свят за милиарди
Ледниците се стопиха два месеца по-рано, идва голям проблем с водата
При изкачване на връх Дент Бланш са загинали двама германски алпинисти
Впечатляваща и изключително плашеща. Такава лавина падна в швейцарските Алпи преди два дни. На височина близо 3700 метра над морското равнище огромно...