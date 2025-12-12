Нов силен удар в Япония! 6,7 по Рихтер и риск от цунами

Японската метеорологична агенция издаде предупреждение за цунами, след като силно земетресение с магнитуд 6,7 по скалата на Рихтер беше регистрирано в северната част на страната в 11:44 ч. местно време.

Епицентърът е бил на дълбочина около 20 км, а непосредствено след основния трус са отчетени и няколко по-слаби вторични земетресения. По информация на властите са наблюдавани промени в морското равнище, но към този момент няма данни за материални щети или пострадали.

В района на град Аомори превантивно са евакуирани над 6000 души, като местните служби за реагиране в извънредни ситуации остават в повишена готовност.

Днешният трус идва само дни след друго силно земетресение с магнитуд 7,5 в същия регион, при което бяха ранени най-малко 50 души. Според експертите серията от трусове налага засилено наблюдение на сеизмичната активност в района.

