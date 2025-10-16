Българите ядат по 166 яйца и изхвърлят 93 килограма храна годишно

На 16 октомври отбелязваме Световния ден на храните – дата, която тази година поставя акцент върху темата „Ръка за ръка за по-добра храна и по-добро бъдеще“.

По този повод Националният статистически институт публикува актуални данни за хранителните навици на българите през 2024 г., които показват не само какво консумираме, но и колко от храната ни отива на боклука.

Българската трапеза през 2024 година

Средностатистическият българин е изял през годината 166 яйца, 10 литра олио, 12 килограма сирене, 20 литра прясно мляко и 28 килограма кисело мляко. Годишното меню на българина включва още 76 килограма зеленчуци, 60 килограма плодове и 69 килограма хляб и тестени изделия. Месото и месните продукти остават стабилна част от хранителните навици с общо 58 килограма на човек.

Тези данни, представени от НСИ, показват, че хранителната ни култура запазва традиционния си профил – умерена консумация на млечни и зърнени продукти и относително постоянен прием на месо, плодове и зеленчуци.

Световен ден на храните и проблемът с отпадъците

Световният ден на храните се отбелязва от 1981 г. по инициатива на Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО), а България се включва в инициативата през 2006 г. Вече над 150 държави участват в проявите, насочени към устойчиво потребление и намаляване на разхищението. По данни на Евростат Европейският съюз генерира около 130 килограма хранителни отпадъци на човек годишно – приблизително 60 милиона тона.

България се нарежда под средното равнище, но проблемът остава сериозен: през 2023 г. у нас са били изхвърлени 93 килограма храна на човек, или общо около 614 000 тона годишно, съобщава изпълнителният директор на Българската хранителна банка Цанка Миланова. Според данни на МОСВ, хранителните отпадъци представляват близо 10% от общия поток на битовите отпадъци.

Денят на храните напомня, че борбата с глада и опазването на ресурсите започва от личната ни трапеза – с мярка, уважение и осъзнато потребление.

