Как Мила Михова свали 32 килограма

Оперната певица Мила Михова – дъщерята на голямата звезда в класиката Дарина Такова, е освободила тялото си от 32 килограма. Тя откровено се върна към темата пред Алекс Сърчаджиева. Оказва се, че младата дама е страдала от инсулинова резистентност и именно лечението ѝ е помогнало да се отърве от излишното тегло.

"Не отслабнах заради диета, а защото започнах лечение. Още от дете имах проблем с килограмите. Когато станах тийнейджър, положението се усложни. Борех се по всякакви начини, но диетите само вредяха на организма и психиката ми. Килограмите винаги се връщаха, а често идваха и още", разказа Михова в предаването "Животът по действителен случай" по Би Ти Ви.

През пандемията няколко пъти прихваща ковид с ужасяващи странични ефекти - косопад, сърцебиене, паник атаки. След първия път качва над 16 килограма. Тогава си прави детайлни изследвания и става ясно откъде идват проблемите. През следващите две години се вталява ударно и сякаш започва живота си отначало.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com