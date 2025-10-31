Ракета от бадминтон уреди Весела Лечева за БОК

Оказа се, че ракета за бадминтон уреди с фалшива „победа“ Весела Лечева в съдебната ѝ битка срещу Българския олимпийски комитет (БОК). Днес излезе информация за решение на Софийския градски съд, с което уж се потвърждава изборът ѝ за председател на организацията.

Същото идва след месеци спорове, оспорвания и взаимни обвинения, които превърнаха иначе процедурен избор в своеобразен тест за влиянията в българския спорт. Казваме „уж“, защото нито жалбата е истинска, нито решението – окончателно.

Парадоксално или не, именно жалбата на Федерацията по бадминтон се оказа първата, разгледана от Софийски градски съд, като делото, заведено от името на федерацията, привлече вниманието с бързината, с която се разви.

В спортните среди обаче се коментира, че Федерацията по бадминтон има близки контакти с хора от екипа на Лечева. Това означава, че жалбата очевидно е била подадена с цел да създаде шум в медиите, а не да доведе до реален правен резултат. „Когато жалбоподателят и ответникът споделят един и същ кръг от интереси, правото се превръща в инструмент на медийния ефект“, коментира спортен юрист, пожелал анонимност.

Въпреки заглавията в някои издания, че „сагата приключи“, съдебната битка далеч не е завършена. Според публичните регистри към момента се водят пет отделни дела, свързани с избора и вписването на новото ръководство на БОК. Нито едно от тях не е прекратено. По едно вече има насрочено второ заседание, което ясно показва, че темата остава активна и ще се развива в следващите месеци.

Първоначално след избора на 19 март 2025 г. в Софийския градски съд бяха подадени шест искови молби – три от тях с искане да се спре вписването на Весела Лечева като председател в Търговския регистър. Причината – съмнения и обвинения за оказван натиск върху част от делегатите от страна на лагера на Лечева и в частност от Гриша Ганчев, а също и за използване на фалшиви пълномощни в битката й срещу дългогодишния шеф на БОК Стефка Костадинова.

Съдът, по искане на индивидуалните членове на БОК Пламен Кръстев и Живко Вангелов, блокира официалното ѝ встъпване в длъжност, предизвиквайки реакция от страна на Лечева, която определи случващото се като „саботаж на работата на новото ръководство“. Такова „ново ръководство“ обаче все още няма, защото решението е в ръцете на съда, който тепърва има да гледа делата по останалите жалби.

Между спорта, политиката и влиянията

Случаят с БОК излезе далеч отвъд спортните рамки. Весела Лечева от години е активна не само в спортната, но и в обществено-политическата сцена. Тя бе министър на младежта и спорта в служебния кабинет, назначен от президента Румен Радев, а и преди това заемаше постове, свързвани с държавната политика в спорта. Именно тази близост до президентската институция често е повод за критики, че зад спортния ѝ успех стои и политически гръб, да не говорим, че тя и половинката й Сотир Ушев са семейни приятели с Радев и съпругата му Десислава. Самият Ушев е сочен за един от най-приближените на „Дондуков“ 2, а Лечева дори регистрира марката „3 март“, което беше едно от спряганите имена за бъдещата президентска партия на Радев.

Друг аспект, който придава сложност на конфликта в БОК, е преплитането на спорт и бизнес. Лечева от години е свързвана с влиянието на силни икономически играчи в българския спорт. Сред тях основния е Гриша Ганчев – собственик на футболния клуб ЦСКА и дългогодишен спонсор на редица спортни организации. Заради близостта между него и Лечева, във времената, в които тя беше служебен министър на спорта, стрелкинята беше наричана „личен министър на Ганчев“.

Факт е, че влиянието на бизнеса в спорта не е новина. Но случаят с БОК показва колко лесно организациите се превръщат в поле на сблъсък между икономически интереси и лични амбиции.

Така че конкретното решение на Софийски градски съд е само първата отсечка от дългия спринт, който предстои, като всякакви гръмки заглавия от сорта на „СГС призна Лечева“, не са нищо друго, освен фалшива новина. Решението може да бъде обжалвано, но по-важното е, че всъщност изходът от останалите дела ще определи дали претенциите на Весела Лечева са основателни или изборът й ще бъде признат за незаконен.

