Васил Велев с тежка присъда за хрантутниците у нас

Наш виден икономист каза истината за държавната хранилка.

Всеки четвърти служител, получаващ заплата от бюджета, трябва да бъде съкратен, за да достигнем средните нива за Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Това заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев в предаването "Денят ON AIR".

"Начинът, по който се увеличават бюджетните заплати и минималната работна заплата, води до инфлационна спирала", коментира Велев. Той обясни, че увеличаването на заплатите изземва доходи от по-високо квалифицираните и по-трудолюбивите работници и ги преразпределя към по-ниско квалифицираните.

По думите му, близо половината от работещите в България получават минимална работна заплата или възнаграждение близко до нея. "Голяма част от тях не я изработват," посочи Велев и добави, че европейската индустрия е в рецесия трета година.

Връзката между минималната и средната заплата

Председателят на АИКБ изтъкна, че близо половината население е на минимална заплата, а в някои области този процент е дори по-висок. Според него с вдигането на минималната заплата автоматично се увеличава и средната, спрямо която са определени заплатите в няколко бюджетни сектора – образование, МВР и службите, отбрана, съдебната система и здравеопазването.

Велев очаква проектобюджетът за 2026 г. да бъде представен на социалните партньори в следващите дни, като изрази надежда, че в началото на следващата седмица ще бъде обсъден.

Рекордно увеличение на разходите за труд

"Увеличаването с 50% през тази година на разходите за възнаграждение в обществен ред и сигурност, в съдебна система, са на нива, които ни поставят на първо място в ЕС по разходи за труд", алармира председателят на АИКБ.

Той подчерта, че докато населението на България намалява, броят на получаващите заплата от бюджета непрекъснато се увеличава. Това, според него, прави необходимо сериозно преструктуриране на държавната администрация.

Опасности от вдигане на данъците

Най-лошото, което може да се направи в момента, е да се увеличи осигурителната тежест, смята Велев. Той категорично се противопоставя на предложенията за повишаване на максималния осигурителен доход и увеличаване на осигурителната тежест.

"България е в топ 5 по данъчна система в Европа. Имаме много добра данъчна система. Сега тръгваме да я чупим с вдигане на максималния осигурителен доход и вдигане на осигурителната тежест. Това е пагубно за икономическата ситуация, в която се намираме", заключи Васил Велев.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com