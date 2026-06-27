Лятото показва най-доброто от себе си: До 36 градуса

Истинско лятно време очаква България в събота. Денят ще бъде предимно слънчев, с високи температури и почти без валежи, което създава отлични условия за почивка край морето, разходки в планината или пътувания.

Сутринта на отделни места, главно в планинските райони, ще се образува купеста облачност, но вероятността за превалявания остава минимална.

Минималните температури ще бъдат между 23 и 25 градуса, а през деня термометрите ще показват от 31 до 36 градуса. В София се очакват около 30 градуса.

Отлично време за плаж

По Черноморието ще бъде предимно слънчево със слаб североизточен вятър. Максималните температури ще достигат около 29 градуса, а морската вода вече е приятно топла – около 25 градуса. Вълнението ще бъде слабо – до 2 бала, което създава добри условия за плаж и морски развлечения.

Следобедна облачност в планините

В планините също ще преобладава слънчево време, но около и след обяд ще се развива купеста облачност и на изолирани места е възможно да превали краткотрайно.

На 1200 метра максималната температура ще бъде около 24 градуса, а на 2000 метра – около 15 градуса, което обещава приятна прохлада за туристите.

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