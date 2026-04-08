Отиде си дългогодишна тв водеща

От телевизия "Евроком" с тъга съобщиха за кончината на дългогодишната водеща на предаването "Психологически портрет" Рени Анастасова.

"Тя ще остане в сърцата ни като човек с голямо сърце, отдаден на хората и тяхната болка, и като глас на съпричастност и разбиране.

Изказваме искрени съболезнования на нейните близки и всички, които я обичаха.

Поклон пред светлата ѝ памет.

Професионален профил

Води предаване, посветено на психология, личностно развитие и житейски проблеми

Работи с реални зрителски казуси – често на живо, чрез обаждания

Кани както специалисти, така и хора с лични истории

Има дългогодишен опит в работа с хора и консултиране

Поклонението пред Рени Анастасова ще се състои в събота, 11 април, 12 ч., на гробищния парк „Бакърена фабрика“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com