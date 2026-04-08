Отиде си дългогодишна тв водеща

От телевизия "Евроком" с тъга съобщиха за кончината на дългогодишната водеща на предаването "Психологически портрет" Рени Анастасова.
"Тя ще остане в сърцата ни като човек с голямо сърце, отдаден на хората и тяхната болка, и като глас на съпричастност и разбиране.
Изказваме искрени съболезнования на нейните близки и всички, които я обичаха.
Поклон пред светлата ѝ памет.
Професионален профил
Води предаване, посветено на психология, личностно развитие и житейски проблеми
Работи с реални зрителски казуси – често на живо, чрез обаждания
Кани както специалисти, така и хора с лични истории
Има дългогодишен опит в работа с хора и консултиране
Поклонението пред Рени Анастасова ще се състои в събота, 11 април, 12 ч., на гробищния парк „Бакърена фабрика“.
