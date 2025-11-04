Даниела Грозева е новият шеф на Националното сдружение „Недвижими имоти“

Националното сдружение „Недвижими имоти“ (НСНИ) избра нов председател на Управителния си съвет. От 1 ноември 2025 г. начело на организацията застава Даниела Грозева – дългогодишен професионалист в сектора на недвижимите имоти и основател на агенция „Веда Корект“.

Решението беше взето на Общото събрание на НСНИ, на което бе определен и новият управителен състав на сдружението.

Опит и признание в професията

Даниела Грозева е сред най-разпознаваемите имена на пазара на недвижими имоти в България. С повече от 25 години опит в посредничеството и управлението на имотни компании, тя има принос към утвърждаването на професионалните стандарти и добрите практики в бранша.

Даниела Грозева

През годините е била член на Управителния съвет на НСНИ и е участвала активно в управлението на ключови проекти на сдружението. Сред отличията ѝ са призът „Посланик на професията“ за 2025 г. от наградите „Inspire to Higher“, „Брокер на годината“ за 2022 г. от imoti.net, както и „Орден на Евразия“ за заслуги към професията, връчен от Евразийския икономически съюз.

Грозева поема двугодишния мандат от Александър Бочев и става едва втората жена, която оглавява организацията в нейната 33-годишна история – символ на промяна и нов етап в развитието на професията.

Нов екип и стратегически цели

Заедно с избора на нов председател, Общото събрание определи и състава на Управителния съвет на НСНИ за периода 2025–2027 г. В него влизат Станислава Сачарова („Стей Мениджмънт“), Светлана Георгиева („Юрохоум“), Десислава Зехирева („Имоти Бургас 1“), Надя Антова („Надилена Риъл Естейт“), Иван Семков („Ирис Имоти“), Иван Василев („Капитал Естейт“), Христо Хаджиев („Ейч Ейч Пропърти 2017“) и Атанас Аргиров („Аргос Имоти“).

За председател на Контролния съвет бе избран досегашният председател Александър Бочев („RealNet“), а Юлия Хвърчилкова – мениджър и брокер на недвижими имоти – ще оглави Комисията по професионална етика. Новият управителен екип ще работи за надграждане на постигнатото, като постави акцент върху качеството на услугите, професионалното обучение и утвърждаването на етичните стандарти в сектора.

Продължение на мисията за професионализъм и доверие

„За мен това е не само високо признание, но и огромна отговорност към колегите и към професията“, заяви Даниела Грозева след избора си. Тя подчерта, че основната ѝ цел ще бъде развитието на прозрачен и етичен имотен пазар, основан на професионализъм и доверие.

НСНИ, създадено през 1992 г., е първата браншова организация в сферата на посредничеството с недвижими имоти у нас и обединява водещи компании и експерти от цялата страна. Под ръководството на новия Управителен съвет сдружението ще продължи да работи за внедряване на европейски практики, за повишаване на квалификацията на брокерите и за защита на интересите на потребителите на имотни услуги.

С избора на Даниела Грозева начело НСНИ започва нов етап, в който се очаква засилване на ролята на организацията като гарант за професионални стандарти и партньорство между институциите, бизнеса и клиентите.

