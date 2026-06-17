Ключови назначения и военни сделки влизат в заседание на кабинета

Министерският съвет ще определи временно изпълняващ функциите на председател на Държавна агенция „Разузнаване“, след като Народното събрание все още не е взело решение за постоянното ръководство на службата. Кабинетът предложи Антоан Гечев да остане на поста за втори пореден мандат, считано от 17 юни, но кандидатурата му продължава да чака парламентарно одобрение.

На заседанието на правителството днес трябва да бъде назначен и заместник-председател на ДАР. Сред останалите ключови точки са новите трикоординатни радари, финансирането на ЦИК и законови мерки за равно заплащане на жените и мъжете.

Временно решение за ключовата служба

Определянето на временно ръководство трябва да осигури непрекъсната работа на разузнавателната агенция до произнасянето на депутатите. Предложението Антоан Гечев да получи втори мандат вече е внесено в Народното събрание, но към началото на правителственото заседание решение няма.

Кабинетът ще осигури и необходимото финансиране за Централната избирателна комисия през тази година. Предвижда се и предложение до президента за промяна на указ от 2012 г., с който са утвърдени длъжностите във Въоръжените сили и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания.

Новите радари стигат до решаващ етап

Министърът на отбраната внася решение за поръчката за придобиване на нови трикоординатни радари по рамковото споразумение с френското Министерство на отбраната. Проектът предвижда България да получи основното оборудване за седем 3D радара, както и услуги и обучение на личния състав.

По предложение на социалния министър ще бъде отпусната еднократна финансова помощ на наследниците на човека, загинал при наводнението в област Габрово през май. Размерът на помощта не е посочен в предварителната информация за заседанието.

Бизнесът ще коригира необоснованите разлики

Правителството ще одобри и промени в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете, насочени към еднакво заплащане за еднакъв или равностоен труд. Според мотивите средната разлика в България е със 12 на сто в полза на мъжете, а при необосновано по-високо възнаграждение на единия пол работодателите ще трябва да предприемат коригиращи мерки.

Промените са свързани с европейската директива за прозрачност на възнагражденията, която изисква повече информация за заплащането и механизми срещу дискриминацията. Срокът за въвеждането ѝ в националното законодателство изтече на 7 юни 2026 г., което поставя България под риск от процедура за неизпълнение на европейското право.

Дневният ред събира решения с пряко отражение върху националната сигурност, изборния процес, отбраната и трудовите права. Най-чувствителният въпрос остава временното управление на ДАР, защото забавянето в парламента прехвърля отговорността върху кабинета. Наред с него натискът за приемане на правилата за равно заплащане показва и цената на закъснялото изпълнение на европейските ангажименти.

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