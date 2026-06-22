Почина „Маестрото“ на Федералния резерв Алън Грийнспан

Алън Грийнспан, бившият председател на Управлението за федерален резерв на САЩ и една от най-влиятелните фигури в световната икономика през последните десетилетия, почина на 100 години. Той е издъхнал в понеделник от усложнения, свързани с болестта на Паркинсон, съобщи съпругата му Андреа Мичъл, кореспондент на NBC News.

В продължение на 18 години и половина Грийнспан ръководи Федералния резерв и беше възприеман като пазител на американския растеж, преди репутацията му да бъде силно ударена от финансовата криза през 2008 година.

Човекът, когото пазарите слушаха до последната дума

Грийнспан напусна Фед през 2006 г. със статут, който малко централни банкери са имали. Наричаха го „Оракул“ и „Маестро“ - човекът, чиито изречения се разчитаха почти като код за бъдещите лихви, посоката на икономиката и настроенията на финансовите пазари.

Неговата власт над очакванията беше толкова голяма, че се роди дори легендата за „индикатора на куфарчето“. Ако Грийнспан влизаше на заседание с препълнено куфарче, това се тълкуваше като знак, че може да предстои промяна, защото носи таблици и изследвания, с които да убеди колегите си.

Най-прочутият му израз остана „ирационално изобилие“. На 5 декември 1996 г. само тези две думи, с които намекна, че цените на акциите може да са прекалено високи, разтърсиха финансовите пазари. По-късно съпругата му Андреа Мичъл използва същата фраза в личен план, казвайки, че той е имал „ирационално изобилие“ от страст към бейзбола, „Вашингтон Командърс“, тениса, голфа и музиката, особено джаза.

Грийнспан знаеше колко силно може да движи пазарите и често говореше умишлено неясно. Самият той се шегуваше с това, като веднъж каза пред объркана комисия в Конгреса: „Знам, че вярвате, че разбирате това, което мислите, че съм казал, но не съм сигурен, че осъзнавате, че това, което сте чули, не е онова, което имах предвид.“

Дългият подем и култът към „Маестрото“

Мандатът на Грийнспан започна през август 1987 г., когато президентът Роналд Рейгън го избра за председател на Фед. Само два месеца по-късно той беше изправен пред първото си голямо изпитание - „Черния понеделник“ на 19 октомври 1987 г., когато индексът „Дау Джоунс“ загуби 22,6% от стойността си в най-тежкия еднодневен процентен срив в американската борсова история.

Грийнспан получи признание, че е помогнал за възстановяване на спокойствието. Той увери Уолстрийт, че Федералният резерв ще осигури толкова ликвидност, колкото е нужна на финансовата система. Пазарът се възстанови, а американската икономика избегна тежки последици от борсовия шок.

След това дойдоха нови изпитания. През 1997 и 1998 г. азиатската финансова криза заплаши да се разлее по света. Под ръководството на Грийнспан Фед участва в спешен заем за Тайланд в ранната фаза на кризата и убеди американски банки да удължат краткосрочни кредити към Южна Корея, която също беше на ръба.

Най-силният му период остана дългият американски подем от март 1991 г. до март 2001 г. - десетгодишна експанзия, която тогава беше най-продължителната в историята на САЩ. Безработицата за кратко падна под 4% за първи път от 1970 г., а инфлацията, която беше измъчвала Америка и голяма част от света през 70-те години, остана необичайно спокойна.

Теорията на Грийнспан беше, че технологичният напредък е направил икономиката по-ефективна и й позволява да расте по-бързо, с по-ниска безработица, без да отприщва инфлация. Това му даваше аргумент да държи лихвите ниски дори когато икономиката изглеждаше силна.

Математикът, джаз музикантът и поклонникът на данните

Грийнспан е роден в квартала Вашингтон Хайтс в Манхатън. Още като дете е смятан за математическо чудо, което майка му показвала пред гости. В интервю за PBS NewsHour през 2007 г. той казва за себе си: „Бях реквизит по партита.“

Преди икономиката в живота му има музика. Напуска училището „Джулиард“ и като тийнейджър работи като професионален музикант, свирейки на кларинет и саксофон заедно с бъдещата джаз звезда Стан Гец. Опитът се оказва отрезвяващ и го убеждава да търси друго поприще.

После учи икономика в Нюйоркския университет, където по-късно получава докторска степен. В продължение на почти три десетилетия управлява икономическа консултантска фирма. През 50-те години се сближава с либертарианската философка Айн Ранд, която му дава прякора „Гробаря“ заради тъмните дрехи и мълчаливото му поведение. Когато през 1974 г. Грийнспан полага клетва като главен икономически съветник на президента Джералд Форд, Ранд стои до него.

Като председател на Фед той се прославя с почти обсесивно внимание към детайлите. Преглежда данни за товарни вагони, производство на стомана и други на пръв поглед периферни показатели, за да разбере накъде върви икономиката. Често звъни на икономисти от други държавни служби, за да обсъжда подробности. Всяка сутрин става рано и прекарва по два часа във ваната, докато чете статистики и вътрешни бележки на Фед.

Любов, слава и неочаквано място в светските хроники

Макар образът му да беше сух и технократски, Грийнспан попадаше и в светските страници. Срещал се е с телевизионната журналистка Барбара Уолтърс, а по-късно се жени за Андреа Мичъл от NBC News след 12-годишна връзка. Двамата нямат деца.

В биографията „Човекът, който знаеше“ на Себастиан Малаби е описан и епизод от времето, когато Грийнспан е съветник на президента Форд. Когато президентът прочел вестникарска публикация за връзката му с Уолтърс, изрязал текста и го изпратил на началника на кабинета си Дик Чейни с бележка: „Не го вярвам.“

Мичъл, негова съпруга от 29 години, го описа след смъртта му не като централния банкер, а като човека до себе си. „За мен той беше моят съпруг, който оформи живота ми още от първата ни среща през 1984 г.“, каза тя. По думите й той ще бъде запомнен с блясъка и добротата си, а да бъде негова партньорка е било радостта на живота й.

Грешката, която промени оценката за цялата му епоха

Славата на Грийнспан започна да се руши почти веднага след като напусна Фед. Цените на жилищата в САЩ започнаха да падат, после спадът се превърна в срив. Банки, пенсионни фондове и инвеститори, заложили огромни суми на недвижимите имоти, понесоха тежки загуби. Милиони американци, затиснати от непосилни ипотечни дългове, изгубиха домовете си.

Кризата прерасна в Голямата рецесия от 2007-2009 г. - най-тежкия икономически спад след Голямата депресия от 30-те години. Ударът бързо се прехвърли извън САЩ, допринесе за дългова криза в Европа и принуди Пекин да изгради масивен държавен стимул, за да стабилизира китайската икономика.

Критиците посочиха няколко причини, свързани пряко с наследството на Грийнспан - политиката на евтини пари, вярата в слабо регулираните финансови пазари и недостатъчното внимание към рисковете, които се трупаха в системата. Самият той по-късно призна: „Направих грешка“, като е предположил, че банките, от чиято стабилност зависи цялата финансова система, могат по същество да се регулират сами.

Това признание се превърна в един от най-важните моменти в оценката за него. Човекът, смятан години наред за почти безпогрешен, беше принуден да приеме, че основна част от икономическата му философия се е сблъскала с реалността.

Дерегулацията, дериватите и сянката на 2008 г.

Грийнспан дълго защитава убеждението, че финансовите пазари до голяма степен могат да се самокоригират. Заедно с представители на администрацията на Бил Клинтън той помага да бъдат блокирани усилията на Бруксли Борн, тогава водещият регулатор на стоковите пазари в САЩ, да наложи федерален надзор върху непрозрачния пазар на извънборсови деривати в края на 90-те години.

Тези инструменти позволяват залози върху всичко - от цената на петрола до високорискови ипотеки. По-късно точно лоши дериватни позиции помагат да бъде потопен застрахователният гигант AIG, който се нуждае от спасителен пакет от 180 млрд. долара, платен от данъкоплатците.

Комисията за разследване на финансовата криза, създадена от Конгреса, заключава, че повече от 30 години дерегулация и вяра в саморегулацията на финансовите институции, подкрепяни от Грийнспан и други, са премахнали ключови предпазители, които биха могли да помогнат за избягване на катастрофата.

В ретроспекция историята оправдава Борн, а не „Маестрото“. Ниските лихви, за които Грийнспан носеше отговорност, помогнаха да се надуят цените на жилищата до опасен балон. Дерегулацията, която той подкрепяше, позволи на банки и финансови компании да натрупат огромни рискове, често скрити от държавния надзор.

Самозащитата на Грийнспан

След 2008 г. Грийнспан не спря да защитава част от своите решения. В книгата си „Картата и територията“ от 2013 г. той оспори критиците, които му приписваха значителна вина за финансовия срив. Според него традиционните икономически прогнози не са били достатъчни, за да уловят ирационалното поемане на риск, което може да захрани разрушителни ценови балони.

В интервю за Асошиейтед прес през 2013 г. той обяснява, че балоните се издуват бавно, докато еуфорията расте, а после страхът удря внезапно и всичко се срива рязко. „Когато започнах да гледам това, бях интелектуално шокиран“, казва Грийнспан.

Така той остана в постоянен спор със собствената си легенда. От една страна беше човекът, който в очите на мнозина направи възможни години на растеж, ниска инфлация и ниска безработица. От друга - централният банкер, чиято вяра в пазара и ниските лихви според критиците са помогнали да се създаде кризата, която изтри част от тази слава.

Последните години и защитата на независимия Фед

След като напуска Фед през 2006 г., малко преди да навърши 80 години, Грийнспан остава активен. Продължава да следи икономическите данни, управлява Greenspan Associates, дава съвети на клиенти от Уолстрийт и получава високи хонорари за речи.

До дълбока старост участва в телевизионни предавания, пише мемоари и още две книги за икономиката. Той не се оттегля напълно и от големите институционални спорове. Подписва мнения и позиции в защита на политическата независимост на Федералния резерв срещу атаките на президента Доналд Тръмп.

През януари 2026 г. Грийнспан подписва декларация срещу разследването на администрацията на Тръмп срещу председателя на Фед Джером Пауъл. Документът, подкрепен и от двама други бивши председатели на Фед и петима бивши финансови министри, определя разследването като безпрецедентен опит чрез прокурорски натиск да бъде подкопана независимостта на централната банка и предупреждава за тежки последици за инфлацията.

Мандатът на Грийнспан - от август 1987 г. до януари 2006 г. - остава само с пет месеца по-кратък от най-дългия мандат на председател на Фед. Рекордът принадлежи на Уилям Макчесни Мартин, ръководил централната банка от 1951 г. до началото на 1970 г.

Наследство между възхищение и обвинение

Алън Грийнспан оставя след себе си наследство, което не може да бъде сведено до една присъда. Той беше символ на централния банкер като световна фигура - човек, чиито думи можеха да разклатят пазари, да успокоят инвеститори и да зададат тон на глобалната икономика.

Но същият този авторитет го направи и удобна мишена, когато системата, на която вярваше, се оказа опасно уязвима. Възходът на борсите, дългият растеж и спокойната инфлация останаха част от неговата епоха. Също толкова трайно в нея останаха жилищният балон, дерегулацията и признанието, че банките не могат да бъдат оставени сами да пазят стабилността на икономиката.

Затова Грийнспан ще бъде запомнен едновременно като „Маестрото“ на дългия американски подем и като човекът, който не видя навреме катастрофата, идваща от самата система, в която вярваше. В тази двойственост е и истинската тежест на биографията му - рядко някой е бил толкова влиятелен в годините на възход и толкова неизбежно свързан с цената, платена след него.

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