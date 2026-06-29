Атанас Урджанов е избран за председател на СТССМП

На 17 юни във Велико Търново се проведе отчетно-изборно събрание на Сдружение „Традиционни сурово-сушени месни продукти“ (СТССМП). Събитието събра делегати от бранша, които обсъдиха постигнатите резултати, ключови предизвикателства и бъдещите приоритети на организацията.

Председателят Димитър Маджаров представи резюме на доклада за дейността през 2025 г. Сред основните теми през годината бе казусът, свързан със заявката за регистрация на „Kayseri Pastırması“ като защитено географско указание (ЗГУ) от Република Турция. В резултат на активната позиция на българската страна бе постигнато важно решение – двете наименования да съществуват съвместно на пазара, без да се въвежда преходен период, който би ограничил българските производители.

Сред отчетените постижения бе и включването на изисквания, свързани със сурово-сушените месни продукти, каквито са и ХТСХ в новия Държавен образователен стандарт. Това включва познаване на технологиите за производство, прилагане на одобрените от ЕС продуктови спецификации, формиране на практически умения в сектора. Това създава предпоставки за подготовка на ново поколение специалисти, които да съхраняват и развиват традиционните български продукти, признати на европейско ниво.

Ново ръководство на Националния съвет

Г-н Димитър Маджаров информира делегатите, че в продължение на няколко мандата е изпълнявал функциите на председател на Сдружението и изрази позицията си, че е настъпил момент ръководството да бъде поето от нов представител, с цел приемственост и устойчиво развитие на организацията.

Делегатите на събранието избраха за членове на Националния съвет на СТССМП: Атанас Урджанов – „Белла България“ АД, Димитър Маджаров – „Димитър Маджаров -2“ ЕООД, Йордан Вачев – „Лалов и Вачев“ ЕООД, Румен Андреев - „Бони месокомбинат Ловеч“ АД, и Христо Христозов - „Храни Жика“ ЕООД.

За председател на СТССМП единодушно беше избран Атанас Урджанов.

За членове на Контролния съвет бяха избрани Йордан Иванов – „Лотос“ ООД, Николай Чорбаджийски – „Фамили партнерс“ ООД и Мира Андонова-Радованова – „Екомес“ ЕООД. В Арбитражната комисия влязоха Димитър Маджаров, Румен Андреев и Христо Христозов.

Бяха очертани приоритети за работа през 2026 г. СТССМП ще насочи усилията си към:

разширяване на пазарното присъствие и международната видимост;

засилване на контрола върху защитените продукти и ограничаване на нелоялните практики;

активно участие в законодателни и регулаторни процеси;

стимулиране на суровинната обезпеченост и късите вериги на доставка;

разширяване на партньорствата с браншови и научни организации;

развитие на маркетингови и дигитални комуникации;

насърчаване на приемствеността и привличане на млади специалисти.

В заключение Сдружение „Традиционни сурово-сушени месни продукти“ продължава да бъде ключов фактор в съхраняването и развитието на българските традиционни месни продукти. Чрез съвместни усилия между производители, институции и експерти се укрепва позицията на сектора както на национално, така и на европейско ниво. Сдружението остава ангажирано с опазването на културното и кулинарното наследство на България и с неговото устойчиво развитие в съвременните пазарни условия.

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