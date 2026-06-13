Атанас Урджанов поема четвърти мандат начело на Асоциацията на месопреработвателите в България
АМБ с ново ръководство и амбициозна програма за бъдещето
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АМБ с ново ръководство и амбициозна програма за бъдещето
Държавата може да съдейства за промотиране на нашите български месни продукти
Отличието му бе връчено днес от проф. Галин Иванов, ректор на УХТ
Предприятията ни са ултра модерни, каза председателят на Асоциацията на месопреработвателите
Председателят на Асоциацията на месопреработвателите Атанас Урджанов използва случая, за да връчи специални отличия
9% ДДС е единственият начин да се спре скокът на цените, казва шефът на Асоциацията на месопреработвателите в България
В Европа настояват за спешни мерки в подкрепа на сектора, казва Атанас Урджанов
Шефът на Асоциацията на месопреработвателите се изказа на "Да на българската храна" - дискусията, организирана от Стандарт