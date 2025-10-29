Депутатите решиха съдбата на Рая Назарян

Депутатите избраха Рая Назарян за председател на Народното събрание. „За“ гласуваха 129 народни представители, „против“ бяха 77, „въздържали се“ - 14.

Преди това депутатите обсъдиха процедурни правила за избор на председател на парламента. След това преминаха към избор на председател на 51-вото Народно събрание.

Новите точки бяха включени в дневния ред със 125 гласа „за“, 47 „против“ и 42 „въздържал се“ след консултации между парламентарните групи на председателски съвет, съобщи БТА.

По-рано днес, след като откри пленарното заседание, Наталия Киселова обяви, че е подала заявление за оттегляне от поста председател на парламента.

Председателстващата днес Народното събрание Рая Назарян (ГЕРБ-СДС) обяви 20 минути почивка, за да се свика председателски съвет по повод избора на нов титулярен председател на парламента.

