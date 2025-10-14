Радев пак вдигна юмрука. Спря ключов закон

Румен Радев отново вдигна юмрука срещу парламента. Президентът върна за ново обсъждане в Народното събрание приетия на 2 октомври т.г. Закон за изменение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), с който правомощието по назначаване или освобождаване на председателя на агенцията се възлага само на депутатите от Народното събрание.

В мотивите се подчертава, че по действащия правен режим споделената компетентност между държавния глава и правителството представлява гаранция за обективна оценка на опита и качествата на кандидатите. По този начин процесът по назначаване или освобождаване на председателя на ДАНС не зависи от промените в политическата конюнктура. Законът за изменение на Закона за ДАНС неоснователно компрометира тези гаранции и ще доведе до реполитизиране на процеса.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com