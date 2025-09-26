Радев се нахвърли на Борисов! Ето кой трябвало да е премиер

Държавният глава Румен Радев отхвърли твърденията, че не е склонен да си сътрудничи с правителството. Той направи изявлението в НДК, където поздрави новозавършилите лекари по дентална медицина от випуск 2025 г. на Медицинския университет в София.

Президентът коментира и думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, според когото Радев използва всяка своя поява, за да атакува кабинета. „Аз какво съм виновен, че господин Борисов не е премиер", апита многозначително Радев.

По-рано Борисов критикува Радев, че държавен глава не може да говори в тона на партиен лидер и го приравни с формации като МЕЧ и „Величие“. Според него президентът не излиза с нови позиции, а постоянно напада правителството.

