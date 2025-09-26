Борисов се шегува. Кого оглежда за президент

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че когато дойде време, тогава ще бъде обявено името на кандидата за президент.

Той говори пред журналистите след като парламентът за трети пореден път тази седмица не успя да събере кворум и да започне работа.

"Цветан Василев. За него съм си мислел. Защо да не го предложа? Може", отговори той шеговито, когато бе запитан дали е обсъждано Росен Желязков да бъде кандидатът за президент на най-голямата политическа сила в НС.

"Вчера гледах социологиите, втората и третата заедно имат колкото мене. Конституционният съд вкара "Величие", по скоро Радев и неговите трима конституционни съдии ги вкараха, и затова сега виждате как са се гушнали в него "Величие", коментира Борисов.

Всеки ден има риск от предсрочни избори. От ден първи казвам, че това е най-нестабилното правителство, защото то е направено само заради това, че след 8 избора, държавата беше в катаклизъм. Тежък, доведен от Радев, каза Борисов и продължи с острата критика към президента Румен Радев.

Държавата беше доведена до тежък катаклизъм от Радев, заяви Борисов в кулоарите на парламента.

Лошо възпитание. Държавен глава не може да говори така, ако е държавен глава. Ако е партиен лидер и се приравнява с МЕЧ, "Величие" и тяхната реторика, може да си каже каквото си иска, заяви Борисов.

Аз президент нямав. Имам партиен лидер, който ползва всяко мероприятие, за да говори само срещу правителството. Затова нищо ново не казва, заяви бившият премиер.

Той припомни сделката с "Боташ" и цената, която плащат българите - 1,5 млн. дневно. Днес от българските учители дали да го вземем, а утре от българските лекари ли да го вземем, а вчерашният от българските военни ли да го вземем", запита Борисов.

Лидерът на ГЕРБ отново подчерта, че на 1 януари руският газ ще спре за Европа. "Сега е моментът, в който държавите трябва да направят дългосрочни договори за втечнен газ. Тук договорът с "Боташ" ни тежи като воденичен камък. Вместо с Турция да работим заедно, ние сега предварително отиваме с изсулени гащи да се договаряме с тях, защото те са си подписали да прекарват през България колкото искат газ, и то на 9,5 долара", разгневи се бившият премиер.



„Всеки, който има някакво обвинение – кой насилвал министър за обществени поръчки, знаем какво става по митниците, и сега са недоволни. Защитни тези“, каза той по повод скромните протестите на БОЕЦ и Промяната.

Аз за "пътя на Копринката" мога да говоря много повече, но това не е продуктивно", каза още лидерът на ГЕРБ.

На въпроса дали е подал сигнал за Пътя на копринката, той обяви: "Не искам пък точно на вас да кажа. Той не е подал, че сме шутове, нали",

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com