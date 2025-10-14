ДПС-Ново начало категорична втора сила. Горещи данни от "Галъп"

ДПС–Ново начало категорично е втора политическа сила, като подкрепата за партията на Делян Пеевски непрекъснато расте. Доверието си за ДПС-Ново начало дават 17,5 на сто от българите.

Това показва новото социологическо проучване на „Галъп интернешънъл Болкан“, проведено в периода между 29 септември и 12 октомври и финансирано със собствени средства.

Анкетата е осъществена чрез стандартизирани персонални интервюта тип „лице в лице“, с използване на таблети за регистрация на данните. Проучването е национално представително за пълнолетното население на страната и възпроизвежда структурата му по ключовите демографски характеристики.

Данните показват, че след очистването на партията от дерибеите на Доган движението възстановява равнището на подкрепа, което имаше, когато на парламентарните избори през юни 2024 г. беше втора политическа сила с резултат над 17%, пишат от „Галъп интернешънъл Болкан“.

Сред решилите за кого ще гласуват ГЕРБ–СДС запазва убедителна водеща позиция с 27,4% подкрепа (при 25,7% през юли) – най-висок резултат от началото на годината.

Към момента се очертава оспорвана конкуренция за третата позиция. В началото на октомври ПП–ДБ излиза на трето място с 13,9% (при 12,6% през юли), показвайки отчетлива мобилизация на твърдото ядро на коалицията. Засега обаче не се наблюдават устойчиви признаци на възстановяване на по-широката ѝ електорална периферия. Непосредствено след тях, с минимална разлика, е „Възраждане“ – 13,4%, вероятно вследствие на отшумяването на пиковата активност на формацията по теми като предстоящото въвеждане на еврото и геополитическите полемики, заявяват експертите на "Галъп".

БСП се задържа в традиционния си диапазон за последните години с подкрепа от 7,6%, като на този етап не успява да разшири влиянието си извън твърдото ядро на партията.

По-малките формации също запазват относителна стабилност, макар и в по-ограничени електорални сегменти – ИТН (5,8%), МЕЧ (5,7%) и „Величие“ (4,3%). Последиците от скандала, който избухна в края на теренното проучване във връзка със законодателните предложения на ИТН за тежки наказания за медиите при разгласяване на лични данни за публични фигури, ще могат да бъдат оценени при следващите сондажи, поясняват от „Галъп интернешънъл Болкан“.

Потвърждава се и дълбочинната ерозия на дерибеите на Доган, регистрирана още през юли – ако изборите бяха проведени в началото на октомври, формацията би останала под изборната бариера с нищожната 1,2% подкрепа.

Потвърждава се още доверието в правителственото мнозинство и стабилността на правителството, сочат данните на "Галъп интернешънъл болкан",

Не се наблюдават съществени размествания в доверието към заемащите висши държавни длъжности и сред партийните лидери. Рейтингът на Делян Пеевски е почти дойно по-висок от този на лидера на "Промяната" Асен Василев. Подкрепата си за Пеевски дават 16,6% от българите, за Василев - едва 9,3 на сто.

