ДПС-Ново начало категорична втора сила. Горещи данни от "Галъп"
Доверието си за ДПС-Ново начало дават 17,5 на сто от българите
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Доверието си за ДПС-Ново начало дават 17,5 на сто от българите
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