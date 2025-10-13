Големият победител! Работата за хората прави ДПС на Пеевски № 1

Когато най-големият изборен спец проф. Михаил Константинов обяви, че ДПС-Ново начало е утвърдена втора сила, която вече гледа към първото място, мнозина помислиха, че думите му са преувеличени. Изборите за Общински съвет в Пазарджик доказаха, че проф. Константинов е прав.

Работата за хората, поетите и изпълнените обещания, грижата за града и местната общност, изстреляха партията на Делян Пеевски на първо място с впечатляваща преднина пред „Продължаваме промяната“. За ДПС гласуваха 17, 13% от избирателите, за ПП – 11,75 на сто.

Пеевски: Държа на думата си и държа на хората!

Благодаря на хората в Пазарджик, затова че с вота си доказаха, че вярват в новото начало и знаят, че моята лична кауза са хората и тяхното благополучие. С този вот нашият ангажимент за Пазарджик е още по-голям и ние ще работим така, че да се развива и да бъде по-привлекателен за своите граждани. А, както всички знаят, аз държа на думата си и държа на хората! – заяви лидерът на ДПС Делян Пеевски по-рано днес.

"Показваме, че наистина хората не само в държавата, и конкретно в Пазарджик, желаят ново начало за града и ние като политическа партия, която, смея да кажа, е най-сериозната в България, ще направим всичко възможно, което обещахме на хората, да го изпълняваме, а именно да дадем нов тласък за града и за общината", допълни и заместникът му Радослав Ревански.

Знаковият вот

Изборите в Пазарджик са изключително показателни за състоянието на партиите в момента. Противно на очакванията, активността се оказа близка до тази на редовните местни избори през 2023 г. – около 35,6%. За ДПС обаче гласуваха над 8 пъти повече пазарджиклии. Преди две години, когато партията все още бе в плен на дерибеите на Доган, получи едва 685 гласа или 2,32%. Днес, при лидерството на Пеевски, за нея гласуваха 5 508 души (17,13%). Това е най-добрият резултат на ДПС в града. Досега най-високото постижение на партията в Пазарджик бе през 2017 г., когато тя получи 4193 гласа.

На другия полюс се оказа ГЕРБ. Партията на Борисов отбеляза най-голям спад – от 2 614 гласа (8,85%) през 2023 г. до 1 982 гласа (6,16%), което е загуба от около 630 гласа или над 24% от подкрепата им. Това нареди ГЕРБ на шесто място в града.

Тежка загуба за „Промяната“

Тежка загуба претърпя и „Продължаваме промяната“, която макар да увеличава гласовете си с 850 остана далече зад ДПС. Така, както Делян Пеевски смаза на парламентарни избори Христо Иванов и Антоанета Цонева, сега ДПС-Ново начало отвя партията на Кики, Ники, Лена и Асен, които направиха всичко възможно да опорочат изборите в Пазарджик. Хората им обикаляха секциите, за да респектират заедно над 100 наблюдатели, намесваха се в изборния процес, газеха закона, агитирайки в деня на вота, заплашваха полицията и хвърлиха огромни средства в кампанията. Дори направиха панаир в Огняново с "граждански арест“ на трима души, за които се твърдяло, че предлагат пари срещу глас. От полицията бяха категорични, че при обиските на автомобилите и на тримата мъже не са открити доказателства за изборна търговия. Номерата на ПП не минаха.

Голямата изненада

Голямата изненадата на вота в Пазарджик се оказа партия „Свобода“. Новият играч, начело с Румен Димитров - бивш общински съветник, получи 3 324 гласа (10,34%) и зае третата позиция.

Падна митът за ромския вот

Успехът на ДПС в Пазарджик е впечатляващ не само заради високия резултат, а и защото партията на Пеевски разби най-големия мит за нея – че разчита основно на ромския вот. Оказа се, че това не е така. Само 508 гласа за ДПС са дошли от секциите в ромския квартал "Изток". В Огняново - от трите секции ДПС има едва 183 гласа! Партията на Пеевски са избрали хора от целия социално-икономически спектър, пуснали бюлетини във всички секции.

Перфектният отбор

Делян Пеевски за пореден път доказа, че едно от най-силните му качества е умението му да формира перфектния отбор. Преференциите за младите експерти в листата на ДПС говорят отчетливо сами за себе си.

Водач на листата съветници е Десислава Тодорова, бивш народен представител от ГЕРБ. След нея се открояват юристи, лекари, предприемачи, учители и общественици, които имат една цел – развитието на Пазарджик. В отбора на ДПС изпъкват Васил Велев от с. Алеко – студент в НСА, спечелил 362 преференции. А същото така и Любомир Янев от Огняново – доказан млад лидер със силна местна подкрепа, Гергана Гергинчева – главна сестра в МБАЛ-Пазарджик, получила 215 преференции, уважавана за професионализма и човечността си, д-р Стайкова – със 180 преференции, лекар с мисия за по-добро здравеопазване, Петя Цветкова – водещ експерт в сферата на застраховането, с 410 преференции, които говорят за доверието и авторитета, който тя има.

Новите кметове

Частичните местни избори отчетливо показаха, че хората по места искат грижа за тях, а не дерибеи, които да живеят на гърба им. Доказателството е кметство Боян Ботево, в хасковската община Минерални бани, която доскоро бе печално известна с кмета си Мюмюн Искендер, който е обвиняем за крупни злоупотреби. Новото начало за Боян Ботево дойде в неделя с Вилдан Байрям Мехмед, която хората избраха за свой кмет. Ново начало има и в Северозапада. Илия Каменов Илиев бе избран за кмет на кметство Струпец, община Роман, област Враца. Поздравявам с достойното представяне новоизбраните кметове от ДПС, каза Пеевски. И обяви: „Най-хубавото предстои!“.

