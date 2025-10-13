Голяма победа на Пеевски в Пазарджик

ДПС - Ново начало побеждава в частичните местни избори за Общински съвет на Пазарджик със 17.13%. Това стана ясно при 100 процента от обработените протоколи в ОИК-Пазарджик, съобщава zname.info.

На второ място са ПП - ДБ с 11.75%

Трети СА ПП Свобода с 10.34% или 3 324 гласа. На четвърто място с 2 385 гласа са БСП - Обединена левица, следвани от местната коалиция на бившия кмет Тодор Попов - ВМРО - БНД, ССД. Те са получили 6.84 на сто от подкрепата на избирателите.

Шести са ПП ГЕРБ с 1982 гласа или 6.16%.

След тях са МИР с 3.86% и "Възраждане" с 3.80%.

До урните са отишли 34 008 избиратели, което е 35,09% е избирателната активност на вота за нов Общински съвет в Пазарджик.

Рекорден брой кандидати участваха в избора, след като резултатът от предишния вот беше касиран от съда заради нарушения. Гласоподавателите избираха между 597 кандидати.





