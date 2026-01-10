Три партии в зоната на риска. Социолог разкри ходовете на Радев

Три партии са в зоната на риска и може да не се класират за следващия парламент. А Румен Радев едва ли ще направи свой политически проект преди края на мандата си като президент. Прогнозата направи социологът Юрий Асланов в интервю за агенция "Фокус".

Към момента аз не вярвам, че президентът Румен Радев ще направи партия или поне докато не приключи неговият президентски мандат, а това е краят на януари следващата година, 2027 година, каза Асланов.

По думите му за президента, като бивш военен, това е донякъде въпрос на чест да постъпи почтено с електората, който го е упълномощил да заеме най-високата държавна длъжност. Според него така нареченото движение "Трети март" не е свързано с президента.

"Ясна е целта на организаторите на това мероприятие – да използват авторитета на президента, който безспорно е висок, за да могат да извлекат някакви електорални ползи по повод на предстоящите поредни извънредни парламентарни избори", добави Асланов.

Тази спирала на политическа нестабилност продължава и ще продължи и през тази година и не бих се изненадал, ако това не са единствените парламентарни избори в рамките на годината, а знаем, че в края на година трябва да се състоят и редовните президентски избори, прогнозира още Юрий Асланов.

Според него се очертава изборна година, не по-малко критична или кризисна от предходните години.

"След изборите ще има размествания, но не съществени, защото едни партии ще повишат влиянието си, повишавайки изборния си резултат, а тези, които се отъждествиха с безпрецедентните протести в края на миналата година, ПП-ДП коалицията, сигурно ще подобрят, но не чак толкова, колкото очакват изборния си резултат. Очаква се също "Възраждане“ да разшири влиянието си, но също не чак толкова радикално, че да объркат плановете на всички останали. Най-вероятно ДПС - "Ново начало“ ще погълне остатъците от партията на Доган, или поне част от тях, и също е възможно да увеличи електронното си присъствие", обясни социологът.

По думите му "Има такъв народ“ ще изпадне. "В зоната на риска остават партиите "Величие“ и БСП, които ще чакаме до последно да разберем каква ще е тяхната съдба на поредните парламентарни избори. Всичко това ще е по причина, че ще има увеличена избирателна активност. Това дължим на енергията, родила се от декемврийските протести в големите градове и в чужбина", смята Асланов.

Той добави, че това повишение на избирателната активност няма да е толкова радикално, че да направи много съществени размествания в общата картина и парламентът донякъде ще прилича на сегашния като съотношение на силите.

