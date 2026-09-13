Социолози с първи прогнози за партията на Радев на изборите
Не очакват промяна в геополитическия курс на страната ни
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Не очакват промяна в геополитическия курс на страната ни
Двойни парламентарни избори видя Юрий Асланов
Най-драматичната битка ще е за второто място в София
Подготовка за преговори между партиите е белязана с голяма доза лицемерие
Икономическите теми тревожат хората, а те много малко присъстват в кампанията
Може да се отиде на нови избори, казва Юрий Асланов
Има гигантска трансформация на живота
Улицата може да свали едно правителство, но не може да качи друго, казва Юрий Асланов в специално интервю за вестник "СТАНДАРТ"
Връща БСП към фракционната война от 90-те, казва социологът Юрий Асланов
Никой от големите играчи не може да извади безспорен кандидат-президент Юрий Асланов,социолог Когато хората номинират кандидати за президент, те дав...
„Президентските избори са тест за единението на различните политически играчи в ляво, и дали те могат да надрастнат себе си в името на по-висока цел....
Няма да има правителствена криза. Това заяви пред „Фокус" социологът Юрий Асланов по повод стабилността на правителството. Реформаторският блок са сл...
БСП е немощна, а стилът на ръководството порочен. Тежките думи дойдоха от недоволни социалисти, които се събраха в столичната къща музей "Димитър Благ...
Интервю с Юрий Асланов, социологическа агенция АФИС - Г-н Асланов, според Вас ще доведат ли промените в новия Изборен кодекс до по-прозрачни избор...
Юрий Асланов, социолог - Г-н Асланов, възможно ли е случващото се в момента в БСП да доведе до предсрочни парламентарни избори? - Точно това е слаб...
София. Ако изборите бяха сега, три партии влизат в парламента, показва проучване на социологическата агенция АФИС. Това са БСП 21,2%, ГЕРБ с 19,9% и...
Това са избори за трето място, твърди Гълъбов, БСП и ГЕРБ се изравняват, смята Асланов