Социолози с първи прогнози за партията на Радев на изборите

Със сигурност ще има вълна от гласуващи на предсрочните избори, но въпросът е до каква степен ще изиграе мобилизационна роля. Вълната тепърва тръгва, но е факт, че ние сме на следващ етап - имахме НДСВ с 43% подкрепа, имахме ГЕРБ през 2009 г. със 114 депутати. Сега Румен Радев има потенциал за по-висок резултат и да се задвижи промяната на политическата машина. Прогнодата направи в ефира на бТВ социологът Добромир Живков.

Социологът Юрий Асланов заяви, че няма основания за прогнози, че ще се промени геополитическата ориентация на България няма. Няма нищо особено да се мисли в такава посока, посочи Асланов, който се съмнява, че един нов политически лидер може да промени нещо, което е взело инерция и не се ползва с отрицание от гражданите.

"Радев не е някак си специфично оригинален по геополитическите въпроси", коментира Асланов.

Той смята, че Радев има план и скоро ще научим под каква форма ще се яви на предсрочните парламентарни избори. Появата на този нов субект радикално ще преформатира партийната система, очаква Асланов. Той добави, че ще е интересно да се види какво ще стане с по-малките парламентарно представени партии.

Бившият лидер на парламентарната група на "Новото време" от времето на кабинета "Сакскобургготски" Мирослав Севлиевски също не вярва Румен Радев като политически лидер вече да афишира позиция за промяна на геополитическия курс на България.

Според него Радев ще се опита да направи референдум "за" и "против" корупцията, а не "за" и "против" ЕС и НАТО. Ако Радев излезе с идеята за справедливост, а не за отмъщение, ще стане първа политическа сила, смята Севлиевски. Той очаква Радев да бъде най-голямата политическа сила в следващото Народно събрание, но без мнозинство.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com