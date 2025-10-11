Желязков с важна новина за заплатите. Част от тях скачат

Премиерът Росен Желязков заяви, че и през следващите години се планира повишаване на възнагражденията на военните.

Желязков присъства в Шумен на тържеството по полагането на военна клетва на курсантите от 152-рия випуск на Националния военен университет "Васил Левски", предаде БТА.

Министър-председателят припомни, че заплатите на военнослужещите бяха увеличени с 10% тази година и посочи, че се планира и през следващите години да продължи ръста на възнагражденията. В изказването си премиерът акцентира и върху модернизацията на армията, като посочи, че тя е сред основните приоритети на кабинета.

На тържествената клетва на над 170 курсанти-първокурсници присъстваха още министърът на отбраната Атанас Запрянов, депутати, представители на местната власт и висши военни.

