Борисов на необичайно място. Гледа дрон камикадзе

Къде са депутатите от мнозинството се питаха днес всички, след като парламентът се разпусна поради липса на кворум. Е, оказа се, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов изобщо не е в София. Той се появи в Самоков - в една от големите български оръжейни фирми - "Самел-90" АД. Тя е специализирана в производството на бронирани бойни машини, дронове и военни електронни изделия.

Борисов разгледа производството на т.нар. "камикадзе дрон". Шефът на завода Петър Георгиев му показа и дронове, които могат да се използват за охрана на границата и при пожари. Заедно с лидера на ГЕРБ бе и военният министър Атанас Запрянов.

Лидерът на ГЕРБ запита какъв е капацитетът на завода за производство на такива дронове.

"Засега 50 на месец ако имаме инвестиция, може да го направим и 150 на месец", обясниха му домакините. Борисов направи сравнение. "И руснаците, и украинците казват, че по 300 пускат".

"Мултифункционално изделие, замества и снаряди. Развива скорост на 200 км/ч. ", похвалиха се още производителите.

Борисов заяви, че парите по програмата "Safe" ще се върнат обратно в България и ние трябва да мислим как да ги върнем тези пари.

Домакинът изтъкна пред Борисов, че им се иска да помогнат на България и българската индустрия, защото в последните години това е било занемарено.

"За последните години не отговарям. Да се знае "Райнметал", "Самел", "Арсенал". Коопериране, едните правят оръдието, другото правят електрониката, трети - снаряда. Папергер ми каза, че в момента те правят това, което във Варшавския договор са правили", обясни лидерът на ГЕРБ.

"Сега министър Запрянов, зам.-министрите са по предприятията. защото едно е да го видиш. Да знаят, когато водят преговорите. Искам, когато идват добри инвеститори, да развиваме съвместно производство. Да дойдат и да видят, че имаме квалифицирана работна ръка", добави Борисов.

Борисов изтъкна още, че председателката на ЕК е дошла в България, за да види нашата военна промишленост как действа.

"Колегите зад мен трябва да станат дейни. Убеден съм, че в рамките на месец-2 ще се завъртят много колелета", смята Борисов и допълни: "Големите фирми нямат капацитет да направят толкова много и търсят по-малко, но високотехнологични. Това е целта".

