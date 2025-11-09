Еврокомисар ни даде безценен съвет за еврото

Бих препоръчал да се избягва самодоволството, мисленето "вече сме в еврозоната и нищо не може да ни се случи". Този съвет даде на българите Валдис Домбровскис, дългогодишен вицепрезидент на Европейската комисия и отговорник за еврото, в интервю за "120 минути" по bTV. Като премиер на Латвия той прави първия бюджет в евро на страната си.

Присъединяването към еврозоната не отменя нуждата от фискална дисциплина и е важно това да продължи, категоричен бе Домбровскис.

Отпадането на разходите за превалутиране, по-ниски лихви, по-висока финансова стабилност - това са ползите, които българите ще усетят от еврото.

Покачвания основно при хранителните стоки, които не са свързани с еврото, формират сегашното поскъпване в страната. Ефектът от въвеждането на еврото е еднократен и се движи между 0,1 и 0,3 процента, нещо такова очакваме и в България, като в по-дългосрочен план то ще бъде компенсирано, увери той.

Нарастването на заплатите трябва да е съпроводено с нарастване на производителността, напомни обаче еврокомисарят. Важно е да се работи по структурни реформи, подобряване на бизнес средата и производителността на икономиката. Растежът на производителността е приоритет на целия ЕС, защото в последните две десетилетия този ръст е забавен в Европа спрямо САЩ и Китай. С пълна сила това важи и за България, добави Домбровскис, който като финансов министър и впоследствие премиер на Латвия изготвя първия бюджет в евро на страната си. Няма чак такова значение в лева или в евро, фискалните дилеми са същите, смята той.

Реформа на системата за обществени поръчки и преструктуриране на администрацията е важно условие българската икономика да функционира по-добре, посочи още еврокомисарят. Държавите трябва да са способни да удържат на конкурентния натиск в зоната и устойчиво да отговарят на критериите за участие в нея.

България традиционно има добра репутация във фискалната дисциплина, важно е тази политика да продължи, подчерта няколко пъти той.

Повишаването на бюджетния дефицит на България тази година не е чак такъв проблем, страната ще има допълнителна фискална гъвкавост заради разходите за отбрана - временното изключение за 4 г., което много държави получиха за повишаване на отбранителните способности на ЕС, коментира еврокомисарят.

Проследява се обаче каква част от превишаването на дефицита се дължи на разходите за отбрана и каква - на други харчове.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com