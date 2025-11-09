Костадин Ангелов атакува Радев за Лукойл: Вето в полза на Москва!

„Ако Радев наложи вето, ще покаже, че работи за Русия.“ С тези думи заместник-председателят на Народното събрание и депутат от ГЕРБ Костадин Ангелов отправи остри обвинения към президента по повод очакваното решение за бъдещето на рафинерията "Лукойл".

Според Ангелов държавата е показала твърдост и няма да позволи на Кремъл да влияе върху стратегическия енергиен сектор на България.

Държавата има гръбнак

В интервю за БНТ Ангелов подчерта, че държавата действа поетапно и отговорно, за да гарантира енергийната сигурност след влизането на европейските санкции. „Няма нищо бързо – държавата показа гръбнак. Това решение беше взето, за да гарантираме, че няма да има проблем, след като санкциите влязат“, каза депутатът.

Той не изключи възможността Българският енергиен холдинг (БЕХ) да участва в покупката на "Лукойл". „Нито една хипотеза не е невалидна. Много е важно да видим кой каква цена ще предложи и тогава да разсъждаваме. Стъпка по стъпка правим политиката, стъпка по стъпка се вземат решенията“, заяви Ангелов, намеквайки, че държавата може да се превърне в ключов фактор в преструктурирането на компанията.

Отговор към опозицията

Костадин Ангелов заяви, че не е изненадан от реакциите на опозицията и определи позицията ѝ като „по-скоро прокремълска, отколкото пробългарска“. По думите му атаките срещу решението за „Лукойл“ идват от среди, които дълго време са защитавали интересите на руските енергийни компании под прикритието на национални аргументи.

Депутатът припомни, че в парламентарната комисия е било изнесено твърдение, че Асен Василев се е возил на задната седалка заедно със собственици на „Лукойл“. „Той тогава много защитаваше интересите на „Литаско“, настояваше да взимаме газ чрез посредници, което увеличи цените на горивата за българските граждани. Това показва, че поведението им е лицемерно. Когато управляват, правят съвсем различно – товарят българите с цени“, заяви Ангелов, подчертавайки, че сегашното правителство се стреми да сложи край на зависимостите, наследени от предишни управления.

Продажба с международна гаранция

По думите на депутата от ГЕРБ продажбата на "Лукойл" ще бъде извършена напълно прозрачно и при пазарни условия. „Рафинерията ще бъде оценена по пазарна стойност и ще бъде продадена на този, който даде най-добра цена. Парите ще отидат в банка, България е гарант, ще се пазят и ще бъдат дадени на собствениците, когато бъдат премахнати санкциите“, поясни Ангелов.

Той добави, че въпросът е вече обсъден с американската страна, като увери, че София действа в координация със съюзниците си. „Това вето, ако бъде наложено, ще бъде преодоляно за часове“, предупреди Ангелов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com