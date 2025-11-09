Главчев: Политическите партии стават по-прозрачни и по-отговорни

Политическите партии в България показват все по-добра отчетност и спазване на закона, особено тези в парламента. Това обяви председателят на Сметната палата Димитър Главчев, който представи данни за 30-годишната дейност на върховната одитна институция.

Според него тенденцията към по-голяма прозрачност и финансова дисциплина е положителен знак за цялата политическа система.

Десет хиляди одита и милиарди коригирани грешки

Сметната палата е извършила над 10 000 одита и е отправила близо 14 000 препоръки към различни одитирани обекти от създаването си досега. „По-важното е, че над 70% от препоръките са изпълнени, а в последните години този процент се увеличава“, посочи Главчев в ефира на Нова телевизия. Той подчерта, че чрез тези проверки са били отстранени счетоводни грешки за милиарди левове и са подобрени механизмите за финансов контрол в публичния сектор.

Председателят на палатата съобщи още, че институцията е изпратила над 300 доклада към прокуратурата, повече от 1800 до Агенцията за държавна финансова инспекция и около 1000 до Агенцията за обществени поръчки. По думите му това доказва, че системата за контрол на публичните финанси функционира ефективно и реагира своевременно на нарушенията.

По-голяма дисциплина в партиите и нови проверки

Димитър Главчев подчерта, че най-съществен напредък има в отчетността на политическите партии, особено тези, които са парламентарно представени. „Партиите подобряват своята отчетност и спазват закона. Нарушенията идват най-често от по-малки политически субекти, които за първи път се явяват на избори“, уточни той.

Според Главчев това е показател, че публичният контрол дава резултат и че институциите постепенно изграждат култура на финансова отговорност. Той добави, че предстоящите проверки на Сметната палата ще обхванат ключови сектори като икономиката, енергетиката и социалната политика.

На въпрос за проекта на държавен бюджет председателят на палатата отказа да коментира конкретни параметри, тъй като документът все още не е внесен в Министерския съвет. „Важно е всички, които работят по него, да насочат усилията си в една посока – стабилността на държавата“, каза Главчев, подчертавайки, че финансовата дисциплина трябва да бъде водещ принцип както за правителството, така и за партиите.

