Главчев: Политическите партии стават по-прозрачни и по-отговорни
Сметната палата отчита ръст на изпълнените препоръки и повече дисциплина сред парламентарните сили
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Сметната палата отчита ръст на изпълнените препоръки и повече дисциплина сред парламентарните сили
В лицето на Стефан Янев всички видяхме държавник, който съумя да управлява държавата по един спокоен начин
„Софтуерна фискализация на електронната търговия” е новият по-либерален режим
Министърът на вътрешните работи Румяна Бъчварова участва в работно посещение в ОДМВР-Кърджали, за да провери дейността на дирекцията, условията за раб...