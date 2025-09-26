Трети провал. Парламентът ще заработи на..........

Депутатите ще се опитат да заработят чак на 1 октомври.

Това стана ясно след като за трети ден се провали форума и заседание не се проведе.

Ше се видим м залата на другата сряда, каза председателят Киселова.

Отложен за следващата седмица бе и отчетът на Комисията за защита от дискриминация.

В документа се посочва, че през изминалата година КЗД е постановила общо 370 решения. От тях 252 вече са влезли в сила, като 250 не са били обжалвани. Отчетът включва и преглед на практиката на комисията по различни казуси. За 2024 г. приходите от глоби и санкции, наложени от КЗД, възлизат на 11 000 лева. Заради липсата на кворум не се състоя и редовният парламентарен контрол, насрочен за 11:00 часа. В него трябваше да участват вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, както и министрите Мирослав Боршош, Теменужка Петкова, Даниел Митов, Атанас Запрянов и Иван Иванов.

