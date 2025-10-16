Нов провал в парламента! Депутатите бият рекорди

Народните представители направиха нов опит да съберат кворум в Народното събрание в 9:00 ч. тази сутрин. Вчерашното пленарно заседание се провали, след като в залата се регистрираха едва 61 народни представители — далеч под необходимия минимум от 121.

От управляващите присъстваха само депутати от „Има такъв народ“. В залата бяха още представители на „Възраждане“, „Продължаваме промяната-Демократична България“, АПС, „Величие“ и МЕЧ. Отсъстваха обаче народните представители от ГЕРБ-СДС, ДПС-Ново начало и БСП-Обединена левица.

Липсата на днешния кворум в парламента стана факт буквално след минута.

До това се стигна, след като във вторник лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов постави под въпрос участието на партията в управлението. Той заяви пред партийния актив, че не вижда ползи от участието на партията във властта и нареди на депутатите от групата да се заемат с проверки на партийните структури по места.

Някои групи от опозицията също от седмици не се регистрират дори да присъстват в пленарната зала в опит да осуетят събирането на нужния кворум.

На днешното заседание кворум не беше събран. Регистрираха се едва 71 депутати. Председателят Наталия Киселова насрочи пленарното заседание за петък.

Депутатите на МЕЧ избухнаха с викове "Оставка".

