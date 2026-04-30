Политолог с ключова прогноза за кабинета. Изненадите

52-рото Народно събрание започна работа без драми около избора на председател и ръководство. С абсолютно мнозинство от 131 депутати „Прогресивна България“ безпроблемно излъчи своя кандидат за поста – Михела Доцова.

Въпреки спокойния старт обаче, въпросът за състава на бъдещото правителство остава отворен. Очакванията са за комбинация от познати имена от служебните кабинети и нови лица.

Според политолога доц. Милен Любенов в изборът на председател не е изненадващ.

„Вероятно се е търсил профил на юрист, човек с административен опит и с добри организационни качества. Настоящият председател отговаря на тези характеристики“, коментира той.

Според анализатора, кабинетът на Румен Радев ще бъде самостоятелен, без коалиционни партньори. Това дава свобода при избора на министри, но и увеличава отговорността.

Очакванията са част от министрите да са познати от служебните кабинети, назначавани от Радев, но и да има нови лица, които да внесат експертност и политически баланс. Може и да се търси комбинация между опит и обществено доверие, смята Любенов.

„Вероятно ще има изненади. Не мисля, че министрите ще бъдат изцяло обвързани със служебните кабинети. Ще видим и доста нови лица“, прогнозира той.

Сред обсъжданите имена неофициално се споменават фигури с опит в администрацията, както и експерти от икономическия и правния сектор.

