Берлин натиска за преговори за Украйна, но не и без Европа

Германският външен министър Йохан Вадефул призова руския президент Владимир Путин да се ангажира с преговори за прекратяване на войната в Украйна и настоя Европа да участва във всяко възможно уреждане на конфликта, предаде ДПА. Изявлението му дойде след отворено писмо на украинския президент Володимир Зеленски до Путин, в което Киев предлага пряка среща между двамата лидери за договаряне на край на войната.

По-рано Кремъл потвърди, че е запознат с писмото, но говорителят Дмитрий Песков заяви, че руският президент все още не е имал възможност да се запознае лично с него. Така дипломатическият натиск се засилва на фона на застой в американските посреднически усилия и липса на пробив по основните условия за мир.

Вадефул направи коментара си в Мексико, където говори редом с мексиканския си колега Роберто Веласко. По думите му войната е достигнала етап, в който осигуряването на край чрез преговори става все по-належащо. Германският министър подчерта, че Берлин и Европейският съюз трябва да бъдат включени във всякакви разговори за бъдещо уреждане, тъй като част от най-важните въпроси пряко засягат европейската сигурност.

Според Вадефул гаранциите за сигурност на Украйна и пътят на Киев към членство в ЕС не могат да бъдат обсъждани пълноценно без европейско участие. Той добави, че решението за формата и времето на това участие може да бъде взето по всяко време. Посланието на Берлин е, че евентуални преговори между Киев и Москва не бива да се превръщат в процес, в който Европа остава наблюдател, въпреки че последствията от войната засягат пряко целия континент.

Коментарите на германския външен министър последваха публикуваното от Зеленски отворено писмо до Путин на сайта на украинското президентство. В него украинският лидер предлага двамата да се срещнат, за да се споразумеят за слагане на край на войната. Зеленски предупреждава, че ако това не се случи, Украйна ще продължи да се бори за съществуването си, отбелязва Ройтерс.

Отговорът от Москва засега остава предпазлив. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че администрацията е видяла писмото, но Путин все още не е имал възможност да се запознае с него заради участие в събитие. „Имах възможност“, каза Песков в отговор на журналистически въпрос дали самият той се е запознал с текста.

Така дипломатическата инициатива на Зеленски вече е официално стигнала до Кремъл, но без ясен знак дали Москва е готова да я превърне в реален разговор. За Киев предложението за пряка среща поставя Русия под натиск да отговори дали действително е готова да обсъжда край на войната. За Берлин и ЕС обаче ключовото условие е друго - какъвто и формат да бъде избран, Европа трябва да участва в него, защото бъдещата сигурност на Украйна неизбежно е част от бъдещата сигурност на целия европейски континент.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com