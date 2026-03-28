Паника в Полша. Съобщение за НЛО

Медиите в Полша изпаднаха в пълен потрес след второ съобщение за НЛО само в рамките на няколко седмици.

В източната част на Полша, близо до град Минск-Мазовецки, е паднал неидентифициран летящ обект беше открит в гора, съобщи радиостанция RMF FM.

Инцидентът се случил в гората до село Рудник.

Обектът е паднал на значително разстояние от жилищни сгради, така че няма жертви или разрушения.

Предполага се, че става дума за неизвестно устройство, което може да се използва за доставка на пратка.

Съдържанието на товара все още не е установено.

Полицията и сапьорите бързо пристигнаха на мястото. Територията е оградена от служители на реда и спасители, предава радиото.

Само преди две седмица, в горската местност на окръг Влодава на Люблинското воеводство в източна Полша, местен жител пък откри фрагменти от НЛО.

Инцидентът се случи близо до украинската граница.

Мъжът намери останките, докато се разхождаше в гората на около 2 км от село Кшивовежба, и незабавно уведоми компетентните органи. Оттогава няма информация за резследването.

