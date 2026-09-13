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Крим- ключът към раздора

Крим- ключът към раздора

Симферопол. Съветът за сигурност на ООН заседава извънредно заради ситуацията в Крим. Украинският посланик в ООН Юрий Сергеев поиска от Съвета да "нап...

02 март | 9:06
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