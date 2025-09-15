Хари с ново признание за раздора в Бъкингам

Принц Хари защити автобиографията си „Резервният“, настоявайки, че не съжалява за нищо. След публикуването ѝ преди повече от две години той пося раздор в британското кралско семейство.

„Не вярвам, че съм извадил на показ мръсното си бельо“, каза по-малкият син на крал Чарлз III в интервю за вестник „Гардиън“, публикувано в неделя.

„Беше трудно послание, но го направих по възможно най-добрия начин. Съвестта ми е чиста“, настоя той.

С безкомпромисното си изобразяване на кралското семейство и на моменти неудобно подробен разказ за живота му като принц, „Резервният“ се разграби от рафтовете след излизането си през януари 2023 г.

Но откровените му критики към други членове на семейството, включително съпругата на брат му Катрин и мащехата му Камила, породиха раздразнение в Бъкингамския дворец.

След публикуването на книгата, вече обтегнатите връзки между Хари и останалата част от кралското семейство се влошиха още повече.

Хари се отказа от кралските си задължения през 2020 г., премествайки се в Калифорния със съпругата си Меган Маркъл.

Преди да направи изненадващо посещение при Чарлз в сряда, той не беше виждал баща си от 19 месеца. Преди време той изрази надежди за „помирение“ с краля, тъй като „не знаеше колко време остава на баща му“.ь

