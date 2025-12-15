Уилям отсече! Призна за брака с Кейт

Принц Уилям е категоричен, че няма да допусне да повтори грешките на своите родители крал Чарлз Трети и покойната принцеса Даяна. В откровено интервю пред актьора Юджийн Леви той сподели подробности от личния си живот, говорейки за баба си, покойната кралица Елизабет Втора, за съпругата си Катрин и за трите им деца.

По време на разговора Уилям признава, че е от хората, които често закъсняват за срещи, но бързо насочва разговора към темата за семейството. Той обяснява, че с Катрин държат да водят "възможно най-нормален" живот и че за двамата "основен приоритет" е да не повтарят грешките, които белязаха брака на родителите му.

Монархията преживява тежък удар след бурния развод на Чарлз и Даяна през 1996 г. Събитието се разиграва, когато Уилям е едва на осем години. "Знам, че драмата и стресът, които преживяваш като дете, оставят дълбоки следи, когато пораснеш", споделя 43-годишният принц.

Според близки до него източници бъдещият крал е дал обет още от ранна възраст да пощади своите деца от травмата, през която сам е преминал. "От неговата гледна точка разводът никога няма да бъде опция", коментира източник пред Radar Online.

Историческата раздяла на Чарлз и Даяна години наред доминираше в световните заглавия. През 1995 г. принцесата на народа шокира света с признанието си пред журналиста Мартин Башир: "В този брак бяхме трима, така че беше малко пренаселено." Това е препратка към връзката на Чарлз с Камила, която сега е негова съпруга.

Уилям признава още, че макар в детството му да е имало моменти на "сигурност, любов и спокойствие", те са продължили твърде кратко. За разлика от своя по-малък брат принц Хари, който многократно е говорил публично за емоционалната тежест от развода и трагичната загуба на майка им, Уилям по традиция избягва темата. Въпреки това близки до него потвърждават, че раздялата на родителите му го е засегнала изключително силно и му е отнело години, за да се възстанови напълно.

Отгледан в семейна среда, в която емоциите рядко са били обсъждани открито, днес принцът е решен да промени тази традиция. "Ние сме спокойно семейство. Говорим за нещата, които ни притесняват", казва Уилям. Източници потвърждават, че той се стреми да обсъжда всичко с Катрин и децата, за да не се натрупват напрежение и разочарование, които според него са подкопали отношенията на родителите му.

От друга страна, родителите на Катрин, Карол и Майкъл Мидълтън, които са женени от 45 години, играят важна роля в живота на принца. В годините на тяхната връзка Уилям често е намирал убежище в дома им и неведнъж е прекарвал празниците с тях. "Уилям казва, че те са фантастичен пример за стабилен и щастлив брак", споделя близък до двойката.

Днес отношенията между принца и принцесата на Уелс изглеждат по-силни от всякога. Освен това Уилям бе най-голямата опора на Катрин по време на битката й с рака, след като тя разкри диагнозата си през март 2024 г.

Иначе в същото интервю Уилям ясно заявява, че вижда бъдещето на монархията като модерна и отворена институция. "Когато му дойде времето, част от моя дневен ред ще бъде създаването на промяна завинаги", казва той.

Експерти смятат, че след всички скандали и разтърсвания през последните десетилетия британската корона не може да си позволи още един шумен кралски развод.

"Хаосът около раздялата на Чарлз и Даяна нанесе огромни щети върху имиджа на монархията и семейния морал", коментира кралски наблюдател. "Като бъдещ крал Уилям е решен да избегне това на всяка цена."

