Горещо от Сената на САЩ! Пътят към Куба е открит

Доминираният от републиканците Сенат на САЩ блокира резолюция на демократите, която целеше да ограничи правомощията на президента Доналд Тръмп да предприема военни действия срещу Куба без одобрение от Конгреса, предаде Ройтерс.

С 51 срещу 47 гласа сенаторите приеха процедурна мярка, която на практика спря разглеждането на инициативата. Вотът премина почти изцяло по партийна линия, след като републиканците заявиха, че няма активни враждебни действия на САЩ срещу островната държава.

Сенаторът Рик Скот аргументира решението с липсата на разположени американски войски, което според него прави подобна резолюция неуместна. На противоположната позиция застана демократът Тим Кейн, който настоя, че действията на Вашингтон вече имат характер на военна намеса.

„Ако някой причиняваше на САЩ това, което ние причиняваме на Куба, ние определено бихме го сметнали за акт на война“, заяви Кейн преди гласуването.

Самият Тръмп обаче наскоро заяви, че „Куба е следващата“, без да уточни конкретни планове, но с намеци, че правителството в Хавана е близо до колапс.

Демократите не за първи път се опитват да ограничат военните правомощия на президента, но последователно се сблъскват с отпор от републиканците, които виждат в тези инициативи опит за политическо отслабване на Белия дом.

Конституционно правото да се обявява война принадлежи на Конгреса, но това ограничение не важи за краткосрочни операции или действия срещу непосредствени заплахи - аргумент, на който се позовава и администрацията. От Белият дом подчертават, че действията на президента са напълно в рамките на неговите правомощия като главнокомандващ.

